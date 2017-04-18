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Геннадий Орлов: похоже, это потолок Кокорина, ментальность уже не поменяешь

Комментатор "Матч ТВ" Геннадий Орлов высказал свое мнение о форварде "Зенита" Александре Кокорине.

– Мы уже неоднократно взывали к совести игроков, в частности Кокорина. Но, видимо, уже столкнулись с потолком возможностей.

- Луческу вчера грустно констатировал, что Кокорин мог бы быть не слабее Промеса.

– Похоже, это потолок Кокорина. Ментальность уже не поменяешь. Ему же не 18 и не 20 лет. Кокорин долго ходил в способных и в итоге так в способных и остался.

А теперь, когда надо давать результат, показывать игру, он все делает не то и не так! Принимает какие-то своеобразные решения, которые не позволяют забивать голы.

СЭ
Теги: Орлов Кокорин
Сегодня, 12:56
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8
(2)
№8 Написал: Саня1589 (Сегодня, 14:07) #
  • +1
  •  (1)

а че тому же коко париться? бабки капают...
вон паша погребняк, его клещами из динамо не выгнать...
Регистрация: 27.01.2017
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 13:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Кокорин ,добрейший души человек не жадный до побед, титулов...чего не скажешь в отношении денег...
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: gesha978 Москва (Сегодня, 13:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KAZAK
Цитата: Савелий
....., если грамотно все сделает.....-


Вот именно, а ума хватит на это у него?))

думаю что не хватит. когда закончит с футболом, просрёт он эти деньги очень быстро.
Регистрация: 8.11.2013
№5 Написал: SVN (Сегодня, 13:16) #
  • +1
  •  (3)
online

после Монте-Карло на трансфер нужно было выставлять Коко,а его в основной состав ставят весь сезон,Коко уровень второй восьмерки нашего чемпионата,возможно его надо к Александру Тарханову,он смог Федю Смолова реанимировать!
Регистрация: 22.10.2016
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:10) #
  • +3
  •  (5)
online

Однажды в репортаже коментатор сказал про одного российскрго игрока:" Он не знает где ему быть на поле". Наверное он имел в виду всех наших футболистов. Для многих из них понятие дисциплина и игровая дисциплина не существует. Правильно сказал Карпин про Какорина и Смольникова в одной из передач:" Они бы кастинг у меня с Юраном на шоу не прошли". Защитник Смольников после пробежки в чужую штрафную спокойно наблюдал, как спартаковец Жано везет банку ему в сачок. Хотбы для вида рывок сделал, а он тихо потрусил неспеша посмотреть чем кончится. У Лобановсого такие футболисты надолго не задерживались. Демьяненко знаменитый попробовал один раз не успеть вернуться, долго жалел потом.
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: zeracool москва (Сегодня, 13:09) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
там и не грамотно сделай все равно хватит..получать по 20 лямов в месяц и столько лет..такое сложно прос.ать..а вообще это пипец платить такие деньги, большинство людей за жизнь не заработают столько.
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 13:07) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Савелий
....., если грамотно все сделает.....-


Вот именно, а ума хватит на это у него?))


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Регистрация: 25.10.2008
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:59) #
  • +5
  •  (9)

У человека жизнь удалась........, если грамотно все сделает.....- и внукам хватит.... Какой уже футбол - зачем?( это вот к примеру Ибрагимовичу все мало - ну хочет он играть в футбол, хочет!!! Жадный наверное.))
Регистрация: 28.12.2015
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