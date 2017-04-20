Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Леонид Слуцкий: работа на матче "Барселона" - "Ювентус" стоила мне очень больших сил

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о впечатлениях от работы комментатором на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ювентусом" (0:0).

"Действительно, это стоило мне очень больших сил. Теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом", - признался экс-наставник ЦСКА.
Теги: Слуцкий
Сегодня, 10:14
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
а креслу стоила жизни


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 10:25) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормально Слуцык коментил.от иных "профи" уши болят,порадовал


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№1 Написал: safonas (Сегодня, 10:21) #
  • +1
  •  (3)

очень удивил Леня, хорошо и грамотно отработал


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.