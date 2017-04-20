Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 23 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
17:56
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
16:53
Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире (10)
Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире (10)
16:18
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
15:53
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
10:51
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
Маурисио Почеттино: "Челси" - более опытный клуб по сравнению с "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Англии с "Челси".
"Если говорить о фаворите предстоящего матча, то им является "Челси". Они лидеры чемпионата Англии, имеют в своем составе сильных футболистов и тренера. Это команда, которая побеждала в еврокубках, а её наставник выигрывал вместе с "Ювентусом" чемпионат Италии. "Челси" - более опытный клуб по сравнению с "Тоттенхэмом". Однако мы голодны до побед и постараемся завоевать путевку в финал, - цитирует Почеттино ESPN.
"Если говорить о фаворите предстоящего матча, то им является "Челси". Они лидеры чемпионата Англии, имеют в своем составе сильных футболистов и тренера. Это команда, которая побеждала в еврокубках, а её наставник выигрывал вместе с "Ювентусом" чемпионат Италии. "Челси" - более опытный клуб по сравнению с "Тоттенхэмом". Однако мы голодны до побед и постараемся завоевать путевку в финал, - цитирует Почеттино ESPN.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.