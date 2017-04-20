Маурисио Почеттино: "Челси" - более опытный клуб по сравнению с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Англии с "Челси".



"Если говорить о фаворите предстоящего матча, то им является "Челси". Они лидеры чемпионата Англии, имеют в своем составе сильных футболистов и тренера. Это команда, которая побеждала в еврокубках, а её наставник выигрывал вместе с "Ювентусом" чемпионат Италии. "Челси" - более опытный клуб по сравнению с "Тоттенхэмом". Однако мы голодны до побед и постараемся завоевать путевку в финал, - цитирует Почеттино ESPN.