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Полуфиналы Лиги Европы: "Аякс" - "Лион", "Сельта" - "Манчестер Юнайтед"

Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

Пары команд распределились следующим образом:

"Аякс" (Голландия) - "Лион" (Франция)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сельта" (Испания)

Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные – 11 мая.

Финал пройдет 24 мая в Стокгольме. Номинальным хозяином в Швеции будет победитель пары "Аякс" - "Лион".
Теги: Аякс Лион Манчестер Юнайтед Сельта
Сегодня, 14:16
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7
(0)
№7 Написал: Седой Россия (Сегодня, 14:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Лион-МЮ отличный финал для ЛЕ


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:42) #
  • +1
  •  (1)
online

Простите - а это вот не тот Аякс, который желтенький Ростов размазал по поляне тонким слоем?
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: махмуд иванович шниперсон болота (Сегодня, 14:33) #
  • +1
  •  (1)

надо кубок интертото вернуть наших хоть увидим где-нибудь


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русак эталонный
Регистрация: 30.03.2017
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Финал - МЮ-Аякс.
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Scoter
Лион -Манчестер Юнайтед

было бы норм


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: Батька (Сегодня, 14:24) #
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Цитата: Scoter
Лион -Манчестер Юнайтед хочу такой финал

такой и будет !
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Scoter дом (Сегодня, 14:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Лион -Манчестер Юнайтед хочу такой финал
Регистрация: 26.09.2006
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