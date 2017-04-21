Полуфиналы Лиги Европы: "Аякс" - "Лион", "Сельта" - "Манчестер Юнайтед"

Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.



Пары команд распределились следующим образом:



"Аякс" (Голландия) - "Лион" (Франция)



"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сельта" (Испания)



Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные – 11 мая.



Финал пройдет 24 мая в Стокгольме. Номинальным хозяином в Швеции будет победитель пары "Аякс" - "Лион".