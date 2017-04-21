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Полуфиналы Лиги Европы: "Аякс" - "Лион", "Сельта" - "Манчестер Юнайтед"
Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.
Пары команд распределились следующим образом:
"Аякс" (Голландия) - "Лион" (Франция)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сельта" (Испания)
Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные – 11 мая.
Финал пройдет 24 мая в Стокгольме. Номинальным хозяином в Швеции будет победитель пары "Аякс" - "Лион".
Пары команд распределились следующим образом:
"Аякс" (Голландия) - "Лион" (Франция)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сельта" (Испания)
Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные – 11 мая.
Финал пройдет 24 мая в Стокгольме. Номинальным хозяином в Швеции будет победитель пары "Аякс" - "Лион".
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