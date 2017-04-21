Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:24
УЕФА продолжает следить за выполнением "Локомотива", "Зенита" и "Краснодара" финансового "фэйр-плей"
УЕФА продолжает следить за выполнением "Локомотива", "Зенита" и "Краснодара" финансового "фэйр-плей"
19:05
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (2)
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (2)
18:18
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
13:09
Игорь Лебедев: взрыв в Дортмунде предписывают россиянину? Терроризм не имеет национальности (4)
Игорь Лебедев: взрыв в Дортмунде предписывают россиянину? Терроризм не имеет национальности (4)
12:59
Сергей Балахнин: "Спартак" может взломать оборону "Ростова" за счет индивидуального мастерства (3)
Сергей Балахнин: "Спартак" может взломать оборону "Ростова" за счет индивидуального мастерства (3)
11:40
Гаджи Гаджиев: это странный календарь, у нас с "Ростовом" разные условия для подготовки к игре (6)
Гаджи Гаджиев: это странный календарь, у нас с "Ростовом" разные условия для подготовки к игре (6)
ЦСКА благодаря голам Витиньо и Чалова обыграл "Уфу"
В матче 24-го тура чемпионата России ЦСКА в гостях одержал победу над "Уфой".
ур
"Уфа" - ЦСКА 0:2
Голы: Витиньо, 64, Чалов, 90+3
"Уфа": Беленов, Аликин, Живоглядов, (Кротов, 87), Йокич, Засеев, Сысуев, (Сухов, 76), Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатаи.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, (Жамалетдинов, 70), Фернандес, Натхо, Дзагоев, (Головин, 72), Ионов, Витиньо, (Чалов, 90+1).
Предупреждения: Акинфеев, 7, Щенников, 58, Березуцкий, 90+2
ур
"Уфа" - ЦСКА 0:2
Голы: Витиньо, 64, Чалов, 90+3
"Уфа": Беленов, Аликин, Живоглядов, (Кротов, 87), Йокич, Засеев, Сысуев, (Сухов, 76), Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатаи.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, (Жамалетдинов, 70), Фернандес, Натхо, Дзагоев, (Головин, 72), Ионов, Витиньо, (Чалов, 90+1).
Предупреждения: Акинфеев, 7, Щенников, 58, Березуцкий, 90+2
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.