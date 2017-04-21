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"Спартак" чемпион?
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ЦСКА благодаря голам Витиньо и Чалова обыграл "Уфу"

В матче 24-го тура чемпионата России ЦСКА в гостях одержал победу над "Уфой".

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"Уфа" - ЦСКА 0:2

Голы: Витиньо, 64, Чалов, 90+3

"Уфа": Беленов, Аликин, Живоглядов, (Кротов, 87), Йокич, Засеев, Сысуев, (Сухов, 76), Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатаи.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, (Жамалетдинов, 70), Фернандес, Натхо, Дзагоев, (Головин, 72), Ионов, Витиньо, (Чалов, 90+1).

Предупреждения: Акинфеев, 7, Щенников, 58, Березуцкий, 90+2
Теги: Уфа ЦСКА
Сегодня, 18:52
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№41 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 19:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees...
АХХАХАХА пересмотри нашу игру с уфой и посчитай сколько мы моментов создали

Ты про матч первого круга когда вы Уфе проиграли?


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№40 Написал: mustang (Сегодня, 19:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Meatloaf
Счет не по игре. Скорее всего договорняк. Уфа уже никаких задач не решает в чемпионате

семак своих не обидел
что там с карочкой акинфееву?мужики говорят-можно было удалять
Регистрация: 23.12.2015
№39 Написал: art83 (Сегодня, 19:20) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
А что кони будут делать в ЛЧ позорится в очередной раз.Как был антифутбол так и остался.Состав чисто для внутреннего первенства обыгрывать такие команды как Уфа и подобие им.Лидеров чемпионата не одного не обыграли.
Регистрация: 17.09.2010
№38 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 19:20) #
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online

Из 35 коментов 20 поросячьх. С чего вас так торкнуло?
Регистрация: 15.05.2015
№37 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 19:19) #
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online

Цитата: vlees...
АХХАХАХА пересмотри нашу игру с уфой и посчитай сколько мы моментов создали,у вас же одни тупые навесы и вся надежда что какой нить дурак залетит


Справедливости ради, Уфа провела с вами, наверное, худший свой матч.


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№36 Написал: vlees... (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно хз вроде хочется коней в лч ради рекорда сухаряна,но с такой игрой их там любая команда будет с крупным счетом выносить,а бомжи просто не заслужили играть там,эх жаль краснодар отстал уже далеко
Регистрация: 15.04.2017
№35 Написал: player (Сегодня, 19:19) #
  • +3
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online
Болеет за:
ЦСКА
Норм ,так и надо проводить концовку, а Феде можно и побольше времени давать.
Регистрация: 11.12.2016
№34 Написал: Terror Against Terror (Сегодня, 19:17) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Непонятно, чего это красно-бледные то раздухарилась? Вы ж такие же кабинетные. Сам Мудко говорил как то по осени, что пора уже сделать спартак шампиньоном. И Комбарову даже персонально разрешили играть в своей штрафной в волейбол. Насчет этого почему то ни одна свинья не рыдала от смеха.
Регистрация: 18.11.2016
№33 Написал: avnik море (Сегодня, 19:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Вопреки ублюдскому Безбородову выиграли!


Не могу уже - не смеши... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№32 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 19:15) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: checkmate
Договорняк откровенный

Согласен,Уфа специально заработала,но не забила пенальти,а потом пропустила два меча..дуракам надо пищу давать, чтоб те писали в комментах идиотские сообщения..)) Семак для вас старается..
Регистрация: 19.05.2015
№31 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:14) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Вопреки ублюдскому Безбородову выиграли!Опять поставил левый пеналь,сцуко,если за такое стаить то в матче на каждом стандарте будет пеналь!Жора оббегал уфимца и уж точно от такого касания игрок не упадет!Да и весь матч этот упырь игнорировал фолы на игроках ЦСКА!А уж за что он карточку Васе дал вообще непонятно!Удивительно как он Акинфееву красную не дал,но наверное засцал в начале матча результативно и очевидно ошибиться,будь момент попозже удалил бы стопудово!НО Игорек его в этот раз обломал!К черту таких судей!


Но красная то была.

Цитата: Олеся Устинова
Свинюшки занервничали


Ахахах.
Регистрация: 12.02.2013
№30 Написал: Meatloaf (Сегодня, 19:13) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Счет не по игре. Скорее всего договорняк. Уфа уже никаких задач не решает в чемпионате
Регистрация: 3.07.2016
№29 Написал: vlees... (Сегодня, 19:13) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Олеся Устинова
У свиней игры никакой за счет судей и фарта лоховского выезжают.... а про армейцев че то еще бубнят

АХХАХАХА пересмотри нашу игру с уфой и посчитай сколько мы моментов создали,у вас же одни тупые навесы и вся надежда что какой нить дурак залетит
Регистрация: 15.04.2017
№28 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:13) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Свезло коняшкам,но дальше паровоз палыча.
Регистрация: 12.02.2013
№27 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 19:13) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: Противовес
"...Благодаря голам.." ??? Ну что, господа МУТКО и Будогосский, Вы так и будете трындеть нам о «ЧЕСТНОМ» чемпионате, после увиденного в матче ЦСКА с «УФОЙ» ??

Ты это того..., береги себя, так и до суицида недалеко.

Всех армейцев с победой! Скачем дальше.
Регистрация: 15.05.2015
№26 Написал: Спартач23 (Сегодня, 19:12) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: Олеся Устинова
Свинюшки занервничали

Ты про родителей своих?
Регистрация: 17.03.2017
№25 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 19:11) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вопреки ублюдскому Безбородову выиграли!Опять поставил левый пеналь,сцуко,если за такое стаить то в матче на каждом стандарте будет пеналь!Жора оббегал уфимца и уж точно от такого касания игрок не упадет!Да и весь матч этот упырь игнорировал фолы на игроках ЦСКА!А уж за что он карточку Васе дал вообще непонятно!Удивительно как он Акинфееву красную не дал,но наверное засцал в начале матча результативно и очевидно ошибиться,будь момент попозже удалил бы стопудово!НО Игорек его в этот раз обломал!К черту таких судей!
Регистрация: 24.10.2007
№24 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:11) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Противовес
Ну что, господа МУТКО и Будогосский, Вы так и будете трындеть нам о «ЧЕСТНОМ» чемпионате, после увиденного в матче ЦСКА с «УФОЙ» ???

Плачьте больше! Больше от вас соплей и слюней!
Нам это нравится!!! laughing


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№23 Написал: Олеся Устинова (Сегодня, 19:11) #
  • +4
  •  (12)
online

У свиней игры никакой за счет судей и фарта лоховского выезжают.... а про армейцев че то еще бубнят
Регистрация: 21.04.2017
№22 Написал: vlees... (Сегодня, 19:10) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
В Кабинете решили коням ЛЧ нужнее, а зина и так не пропадет

Ну нельзя страну оставлять без рекорда Сухаряна
Регистрация: 15.04.2017
№21 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 19:07) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
В Кабинете решили коням ЛЧ нужнее, а зина и так не пропадет
Регистрация: 30.08.2009
№20 Написал: Олеся Устинова (Сегодня, 19:07) #
  • -1
  •  (9)
online

Свинюшки занервничали
Регистрация: 21.04.2017
№19 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 19:05) #
  • -4
  •  (16)
online

"...Благодаря голам.." ??? Ну что, господа МУТКО и Будогосский, Вы так и будете трындеть нам о «ЧЕСТНОМ» чемпионате, после увиденного в матче ЦСКА с «УФОЙ» ??? Почему Безбородов не удалил Акинфеева после фола последней надежды или Вы уже нашли вновь оправдание для свистуна в черном, убивающего региональные команды (Ростов теперь УФА) в матчах с адм. ресурсными столичными и питерским клубами ??? А потом антигероя - вратаря превратили в героя матча… Помните смешное оправдание КДК и ЧЛЕНА судейского комитета по сломанному носу Кудряшова в матче с тем же ЦСКА – а что интересно скажут эти виртуозы сейчас ??? Давно говорил, что армейский легион может тренировать кто угодно, хоть мартышка, поскольку победы команде «добывает» Гинер с его не потопляемым административным ресурсом… И все улыбаются и молчат, поскольку себе дороже… И Безбородова в очередной раз не накажут, как после матчей ЦСКА – Ростов или Спартак – Ростов… ОН же у нас ГЛЫБА – арбитр ФИФА по рекомендации того же МУТКО. Интересно, представители ФИФА и УЕФА следят на такого рода лидерами российского судейского корпуса ? Наверно, им нужно помочь и отправить нарезку выкрутасов этого, всегда дующего по ветру сильных мира сего, горе-арбитра.. Противно, ей богу – еще удивляются ПОЧЕМУ народ не хочет ходить на футбол.
Регистрация: 25.02.2017
№18 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:05) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с победой! Молодцы, парни! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№17 Написал: checkmate (Сегодня, 19:05) #
  • -5
  •  (9)

Договорняк откровенный
Регистрация: 21.02.2016
№16 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:05) #
  • -3
  •  (11)

Цитата: anonymous
очко что то сжимается

расслабь и получишь удовольствие, голубок smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№15 Написал: vlees... (Сегодня, 19:03) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
у свинюшек очко что то сжимается

С чего это?)все спокойно,2 более менее сложные игры остались,можно уже открывать шампанское
Регистрация: 15.04.2017
№14 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:03) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Семак сделал свое дело...


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№13 Написал: anonymous (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (18)

у свинюшек очко что то сжимается
Регистрация: 8.01.2017
№12 Написал: vlees... (Сегодня, 19:01) #
  • -4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: avnik
УФА костьми легла, чтобы не забить

да, такое впечатление..

Да насрать уже на этих коней,у них теперь там своя борьба с зенитом.
Регистрация: 15.04.2017
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