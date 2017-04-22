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"Монако" близок к подписанию Юри Тилеманса

Полузащитник "Андерлехта" Юри Тилеманс может продолжить карьеру в "Монако", сообщает сайт известного журналиста-инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Монегаски уже достигли соглашения с 19-летним игроком и бельгийским клубом.
Теги: Монако Тилеманс Андерлехт
Сегодня, 06:24
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