"Монако" близок к подписанию Юри Тилеманса

Полузащитник "Андерлехта" Юри Тилеманс может продолжить карьеру в "Монако", сообщает сайт известного журналиста-инсайдера Джанлуки Ди Марцио.



Монегаски уже достигли соглашения с 19-летним игроком и бельгийским клубом.