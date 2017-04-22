Жозе Моуринью: мы в беде, мы потеряли Рохо и Златана

Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью посетовал на травмы игроков своей команды."Мы в беде. Байи к настоящему моменту отыграл шесть матчей подряд. И мы потеряли Рохо, нет Джонса и Смоллинга. Мы в беде и теперь потеряли еще Златана.Но в нападении есть варианты. Руни возвращается. Посмотрим, может, Мата тоже сумеет вернуться перед окончанием сезона. Увидим, что случится.У Уэйна хороший менталитет. Это боец. Руни – сильный человек, даже если он не в своих лучших кондициях, если его форма не на том уровне, который нужен, чтобы играть в футбол высокого класса. У Уэйна есть опыт и характер", – сказал португалец.