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Крыша стадиона "Крестовский" протекает (видео)

Крыша стадиона "Санкт-Петербург Арена" протекает, передает корреспондент "СЭ".

Сегодня в северной столице ненастная погода, матч "Зенит" - "Урал" проходит под закрытой кровлей стадиона. Напомним, эта игра является матчем-открытием арены.

ВИДЕО - здесь
Теги: Крестовский Зенит
Сегодня, 14:12
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(3)
№14 Написал: Sidhe (Сегодня, 15:35) #
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online

Цитата: MSergio
ты хоть знаешь, из чего там крыша сделана?

Как и все остальное - из говна и палок? stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№13 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 15:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kroker
денег на три рулона рубероида не хватило. Хоть и экономили при строительстве.

какой рубероид? ты хоть знаешь, из чего там крыша сделана?


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№12 Написал: fd65 (Сегодня, 15:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Одним словом - "Плаческу Арена"...., даже крыша плачет, вторя главному тренеру Зенита))))
Регистрация: 3.12.2016
№11 Написал: kroker Нижнекамск (Сегодня, 15:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
денег на три рулона рубероида не хватило. Хоть и экономили при строительстве.
Регистрация: 28.10.2012
№10 Написал: checkmate (Сегодня, 15:01) #
  • -1
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Какой позор ай нане нане.
Регистрация: 21.02.2016
№9 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
СЭ трепачи еще те


А Гоша Чернов и его видео?

Всё это было бы смешно...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№8 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цена/Качество joy


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№7 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 14:48) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
СЭ трепачи еще те им поверить себя не уважать
Регистрация: 3.02.2011
№6 Написал: александр90 (Сегодня, 14:42) #
  • +3
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а где видно что протекает?! по видео ничего не видно, если только это слезы луческу
Регистрация: 2.04.2017
№5 Написал: кандид (Сегодня, 14:37) #
  • -1
  •  (7)

Это пи.....ц товарищи !!!
Регистрация: 29.09.2016
№4 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 14:29) #
  • -1
  •  (9)
online

А что, неплохой дуршлаг за такие бабки!!
Регистрация: 17.12.2015
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 14:24) #
  • -1
  •  (9)
online

ещё 10 лярдов на распил надо подкинуть
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: vlees... (Сегодня, 14:22) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
cry
Регистрация: 15.04.2017
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 14:18) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 20.04.2017
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