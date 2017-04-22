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Крыша стадиона "Крестовский" протекает (видео)
Крыша стадиона "Санкт-Петербург Арена" протекает, передает корреспондент "СЭ".
Сегодня в северной столице ненастная погода, матч "Зенит" - "Урал" проходит под закрытой кровлей стадиона. Напомним, эта игра является матчем-открытием арены.
ВИДЕО - здесь
Сегодня в северной столице ненастная погода, матч "Зенит" - "Урал" проходит под закрытой кровлей стадиона. Напомним, эта игра является матчем-открытием арены.
ВИДЕО - здесь
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