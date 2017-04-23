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"Милан" на своем поле уступил "Эмполи", "Лацио" разгромил "Палермо"

"Милан" на своем поле уступил "Эмполи" в матче 33-го тура чемпионата Италии - 1:2.

Чемпионат Италии

33 тур

"Милан" - "Эмполи" 1:2

Голы: Мчедлидзе, 40, Тиам, 67, Лападула, 72

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Шильо (Окампос, 71), Сапата, Палетта, Соса, Пашалич, Фернандес (Бакка, 62), Лападула, Сусо (Хонда, 88), Деулофеу

"Эмполи": Скорупски, Лорини, Паскуаль, Беллуши, Барба, Диуссе, Маури (Тельо, 57), Эль-Каддури (Замбелли, 65), Кроче, Мчедлидзе (Маккароне, 53), Тиам

Предупреждения: Соса, 21, Шильо, 48, Тиам, 56, Тельо, 82, Лападула, 82, Эль-Каддури, 89, Беллуши, 90+6

"Лацио" - "Палермо" 6:2

Гол: Иммобиле, 8, 10, Кейта, 21, 24 (пен.), 27, (Крекко, 90+1 - Рисполи, 46, 52

"Лацио": Стракоша, Худт, де Врей, Уоллес, Милинкович-Савич (Крекко, 70), Билья, Пароло (Лукаку, 48), Андерсон, Лулич, Кейта (Ломбарди, 83), Иммобиле

"Палермо": Посавец, Гонсалес, Гольданига, Шуньич, Морганелла, Рисполи, Гацци, Яяло (Чочев, 67), Шаллаи (Энрике, 25), Ло Фасо (Трайковски, 74), Несторовски

Предупреждения: Милинкович-Савич,59
Теги: Милан Эмполи Лацио Палермо
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