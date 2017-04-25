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Юношеская сборная России сыграла вничью с командой Ирландии

Юношеские сборные России и Ирландии (игроки не старше 18 лет) не смогли выявить победителя в матче международного турнира Slovakia Cup.

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась вничью со счетом 0:0. В следующей игре сборную России ждет встреча с командой Чехии, которая пройдет 27 апреля, передает "Р-Спорт".
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 14:59
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