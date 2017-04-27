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"Барселона" ответила на оскорбления президента "Малаги"

"Барселона" опубликовала обращение по поводу оскорбительных высказываний президента "Малаги" Абдуллы Аль-Тани, которые он ранее сделал в твиттере.

"ФК "Барселона" возмущен словами президента "Малаги" Абдуллы Аль-Тани, который нарушает принципы честной игры, этики и приверженности букве закона.

Мы будем обращаться в дисциплинарный комитет Высшего совета по спорту, а также в Королевскую Федерацию футбола Испании и правовой департамент Ла Лиги", – говорится в заявлении на официальном сайте "Барсы".
Теги: Барселона Малага
Сегодня, 14:57
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5
(1)
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:27) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
что ждать от испании. где глава футбольной федерации в открытую говорит что он топит за реал. и что он розачаровон голом Месси в поледней атаке?
мадридское уг будут тащить всеми силами на 1 место


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 15:25) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну там, конечно, неадекватное высказывание было)) и про Реал и про Барсу)


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Регистрация: 1.03.2017
№3 Написал: kruga (Сегодня, 15:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
реал что ли лучше?

нет, реал совершенно такой же


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:07) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kruga
арселона и принципы честной игры?

реал что ли лучше?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: kruga (Сегодня, 15:04) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
барселона и принципы честной игры? Пфффф, не, не слышал


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
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