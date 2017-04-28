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СМИ: Сердар Таски согласовал условия перехода в "Трабзонспор"

Защитник "Спартака" Сердар Таски может продолжить карьеру в "Трабзонспоре". Как сообщает Fanatik, футболист уже провел встречу с представителями турецкого клуба и дал предварительное согласие на переход.

Контракт Таски со "Спартаком" заканчивается летом, поэтому в "Трабзонспор" 30-летний футболист перейдет на правах свободного агента.

Сообщается, что в Турции будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год, такую же сумму он получает в "Спартаке".
Теги: Таски Спартак Трабзонспор
Сегодня, 10:49
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6
(1)
№6 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Раз в 15 уже наверное его журналюги отправляют куда-то...Очередная утка.
Регистрация: 12.02.2012
№5 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 12:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sergey1989
неприятность эту мы переживем...

и Боккетти туда же


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№4 Написал: SP-M (Сегодня, 11:52) #
  • -2
  •  (4)

и зачем идти в средненький клуб если тут ЛЧ
Регистрация: 10.02.2017
№3 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:48) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сердар, надо стать чемпионом напоследок!


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№2 Написал: sergey1989 МО (Сегодня, 11:06) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
неприятность эту мы переживем...
Регистрация: 22.04.2013
№1 Написал: nevada007 (Сегодня, 11:00) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
удачи
Регистрация: 27.05.2016
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