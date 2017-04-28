СМИ: Сердар Таски согласовал условия перехода в "Трабзонспор"

Защитник "Спартака" Сердар Таски может продолжить карьеру в "Трабзонспоре". Как сообщает Fanatik, футболист уже провел встречу с представителями турецкого клуба и дал предварительное согласие на переход.



Контракт Таски со "Спартаком" заканчивается летом, поэтому в "Трабзонспор" 30-летний футболист перейдет на правах свободного агента.



Сообщается, что в Турции будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год, такую же сумму он получает в "Спартаке".