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Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Алессандро Шопф: мы должны наконец приобрести стабильность, тогда мы будем чаще побеждать
Полузащитник "Шальке 04" Алессандро Шопф прокомментировал победу своей команды в матче против "Байера" (4:1).
"У нас есть периоды, в которых у нас всё идёт хорошо, но бывают и матчи, которыми мы совершенно недовольны. Мы должны наконец приобрести стабильность, тогда мы будем чаще побеждать. Сегодня было важно забить в нужное время и нам это удалось. Конечно в случае с третьим голом я был рад, что мяч оказался у меня в ногах, и я сумел протолкнуть его в ворота.
Хольгер Бадштубер в перерыве сказал мне, что очень часто на дальней штанге нам предоставляют много свободного пространства. Поэтому я выполнил туда подачу и Бурги забил четвертый. Он великолепно переправил мяч в сетку", - цитирует Шопфа официальный сайт клуба.
"У нас есть периоды, в которых у нас всё идёт хорошо, но бывают и матчи, которыми мы совершенно недовольны. Мы должны наконец приобрести стабильность, тогда мы будем чаще побеждать. Сегодня было важно забить в нужное время и нам это удалось. Конечно в случае с третьим голом я был рад, что мяч оказался у меня в ногах, и я сумел протолкнуть его в ворота.
Хольгер Бадштубер в перерыве сказал мне, что очень часто на дальней штанге нам предоставляют много свободного пространства. Поэтому я выполнил туда подачу и Бурги забил четвертый. Он великолепно переправил мяч в сетку", - цитирует Шопфа официальный сайт клуба.
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