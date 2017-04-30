Алессандро Шопф: мы должны наконец приобрести стабильность, тогда мы будем чаще побеждать

Полузащитник "Шальке 04" Алессандро Шопф прокомментировал победу своей команды в матче против "Байера" (4:1).



"У нас есть периоды, в которых у нас всё идёт хорошо, но бывают и матчи, которыми мы совершенно недовольны. Мы должны наконец приобрести стабильность, тогда мы будем чаще побеждать. Сегодня было важно забить в нужное время и нам это удалось. Конечно в случае с третьим голом я был рад, что мяч оказался у меня в ногах, и я сумел протолкнуть его в ворота.



Хольгер Бадштубер в перерыве сказал мне, что очень часто на дальней штанге нам предоставляют много свободного пространства. Поэтому я выполнил туда подачу и Бурги забил четвертый. Он великолепно переправил мяч в сетку", - цитирует Шопфа официальный сайт клуба.