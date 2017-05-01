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Благо Георгиев: Корниленко можно взять в Голливуд, такой актёр

Благо Георгиев: Корниленко можно взять в Голливуд, такой актёрИгрок "Оренбурга" Благо Георгиев, забивший отличный гол со штрафного в матче с "Крыльями Советов" (1:1), посетовал на судейские ошибки, из-за которых второй матч подряд страдает его команда, передают корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.

- Вы забили прекрасный гол со штрафного сегодня, насколько хорошо отточен у вас этот компонент? Часто на тренировках забиваете?

- Ну конечно мы тренируемся каждую тренировку, остаёмся после тренировок с тренерами и вратарями, забиваем... Но мы опять не взяли три очка... Я считаю, мы потеряли очки сегодня.

- Расстроены тем, что не удалось победить? Какие эмоции сейчас у вас в команде после досадно упущенной победы?

- Ещё раз говорю, мы очки потеряли. Посмотрел повтор этого пенальти - хотя я уважаю как футболиста Корниленко - его можно взять в Голливуд, такой актёр... Вторая игра, второй такой пенальти, смешно просто.

- Можно ли сказать в связи с этим, что в следующем туре надо обратить особое внимание на работу судей?

- Наше работа играть на поле. Но всё это просто смешно. Это наш труд , мы всю неделю тренируемся и работаем, так просто нельзя. Хотя я уважаю этого арбитра, но сегодня он ошибся.

- Когда пенальти били "Крылья" вы подбежали и что-то говорили вратарю. Если не секрет, что?

- Я сказал, что он будет бить в правый угол. Но вратарь, получается, меня не послушал. Но ничего страшного, - приводит слова футболиста корреспондент Rusfootball.info
Теги: Оренбург Крылья Советов Георгиев
Сегодня, 18:32
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2
(0)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Пенальти там действительно высосанный, по траектории которой летел мяч его мог бы сыграть только трехметровый гигант.
Все же Оренбург целостнее выглядел, Крылья нагнетали, а уж замена на стоячего Глеба это вообще тренерский шедевр.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А самому давно пора в болливуде звездить


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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