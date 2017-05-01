Благо Георгиев: Корниленко можно взять в Голливуд, такой актёр

Игрок "Оренбурга" Благо Георгиев, забивший отличный гол со штрафного в матче с "Крыльями Советов" (1:1), посетовал на судейские ошибки, из-за которых второй матч подряд страдает его команда, передают корреспондентыРоман Гуськов и Иван Долинин.- Ну конечно мы тренируемся каждую тренировку, остаёмся после тренировок с тренерами и вратарями, забиваем... Но мы опять не взяли три очка... Я считаю, мы потеряли очки сегодня.- Ещё раз говорю, мы очки потеряли. Посмотрел повтор этого пенальти - хотя я уважаю как футболиста Корниленко - его можно взять в Голливуд, такой актёр... Вторая игра, второй такой пенальти, смешно просто.- Наше работа играть на поле. Но всё это просто смешно. Это наш труд , мы всю неделю тренируемся и работаем, так просто нельзя. Хотя я уважаю этого арбитра, но сегодня он ошибся.- Я сказал, что он будет бить в правый угол. Но вратарь, получается, меня не послушал. Но ничего страшного, - приводит слова футболиста корреспондент