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Благо Георгиев: Корниленко можно взять в Голливуд, такой актёр
Игрок "Оренбурга" Благо Георгиев, забивший отличный гол со штрафного в матче с "Крыльями Советов" (1:1), посетовал на судейские ошибки, из-за которых второй матч подряд страдает его команда, передают корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.
- Вы забили прекрасный гол со штрафного сегодня, насколько хорошо отточен у вас этот компонент? Часто на тренировках забиваете?
- Ну конечно мы тренируемся каждую тренировку, остаёмся после тренировок с тренерами и вратарями, забиваем... Но мы опять не взяли три очка... Я считаю, мы потеряли очки сегодня.
- Расстроены тем, что не удалось победить? Какие эмоции сейчас у вас в команде после досадно упущенной победы?
- Ещё раз говорю, мы очки потеряли. Посмотрел повтор этого пенальти - хотя я уважаю как футболиста Корниленко - его можно взять в Голливуд, такой актёр... Вторая игра, второй такой пенальти, смешно просто.
- Можно ли сказать в связи с этим, что в следующем туре надо обратить особое внимание на работу судей?
- Наше работа играть на поле. Но всё это просто смешно. Это наш труд , мы всю неделю тренируемся и работаем, так просто нельзя. Хотя я уважаю этого арбитра, но сегодня он ошибся.
- Когда пенальти били "Крылья" вы подбежали и что-то говорили вратарю. Если не секрет, что?
- Я сказал, что он будет бить в правый угол. Но вратарь, получается, меня не послушал. Но ничего страшного, - приводит слова футболиста корреспондент Rusfootball.info
- Вы забили прекрасный гол со штрафного сегодня, насколько хорошо отточен у вас этот компонент? Часто на тренировках забиваете?
- Ну конечно мы тренируемся каждую тренировку, остаёмся после тренировок с тренерами и вратарями, забиваем... Но мы опять не взяли три очка... Я считаю, мы потеряли очки сегодня.
- Расстроены тем, что не удалось победить? Какие эмоции сейчас у вас в команде после досадно упущенной победы?
- Ещё раз говорю, мы очки потеряли. Посмотрел повтор этого пенальти - хотя я уважаю как футболиста Корниленко - его можно взять в Голливуд, такой актёр... Вторая игра, второй такой пенальти, смешно просто.
- Можно ли сказать в связи с этим, что в следующем туре надо обратить особое внимание на работу судей?
- Наше работа играть на поле. Но всё это просто смешно. Это наш труд , мы всю неделю тренируемся и работаем, так просто нельзя. Хотя я уважаю этого арбитра, но сегодня он ошибся.
- Когда пенальти били "Крылья" вы подбежали и что-то говорили вратарю. Если не секрет, что?
- Я сказал, что он будет бить в правый угол. Но вратарь, получается, меня не послушал. Но ничего страшного, - приводит слова футболиста корреспондент Rusfootball.info
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