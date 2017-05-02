Роман Павлюченко: Ари - г****н, так и напишите. Понаберут п*****сов...

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко, проходя мимо журналистов после поражения в финале Кубка России от "Локомотива", негативно отозвался о нападающем москвичей Ари. Показывая телефон с инцидентом, в котором Ари ударил Артёма Фидлера, Павлюченко сказал:



"Понаберут п.....сов. Ари г....н. Так и напишите: г....н. Просто б.... мразота такая. Б...., ещё за это медали дают. Так и напишите", - сообщает корреспондент Rusfootball.info