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Роман Павлюченко: Ари - г****н, так и напишите. Понаберут п*****сов...

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко, проходя мимо журналистов после поражения в финале Кубка России от "Локомотива", негативно отозвался о нападающем москвичей Ари. Показывая телефон с инцидентом, в котором Ари ударил Артёма Фидлера, Павлюченко сказал:

"Понаберут п.....сов. Ари г....н. Так и напишите: г....н. Просто б.... мразота такая. Б...., ещё за это медали дают. Так и напишите", - сообщает корреспондент Rusfootball.info
Теги: Павлюченко Ари Локомотив Урал
Сегодня, 22:04
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30
(11)
№30 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:45) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich_3
Цитата: Skyline
тупой обезьяны. которая как баба со спины бьет

Зачем ты так о Фидлере?

я про вашу мартышку. это у вас клубное стрелки переводить?

Цитата: Sergeevich_3
Ладно, слепуроды, заткнитесь уже и смиритесь. Вы все были за Урал и все обосрались. Идите подмойтесь и ложитесь спать.
Удачи!

да срать нам на кубок на ваш лохомотив и урал. просто мнение со стороны. за такое поведение ари надо было ломать прямо на поле.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№29 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:43) #
  • -1
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online

Кстати, не заменили бы его, было бы у Урала снова три удаления ; )


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№28 Написал: Sergeevich_3 (Сегодня, 22:41) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ладно, слепуроды, заткнитесь уже и смиритесь. Вы все были за Урал и все обосрались. Идите подмойтесь и ложитесь спать.
Удачи!


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Pfkegjbl
Регистрация: 25.02.2016
№27 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:41) #
  • +1
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online

Каков поп таков и приход. а поп у них того, с приветом .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№26 Написал: Sergeevich_3 (Сегодня, 22:40) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Skyline
тупой обезьяны. которая как баба со спины бьет

Зачем ты так о Фидлере?


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Pfkegjbl
Регистрация: 25.02.2016
№25 Написал: ubica ubica (Сегодня, 22:40) #
  • -4
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Болеет за:
«Барселона»
Цитата: dryhnozaurus
не сцы, ты незаменим

Я на этом сайте сторожил...меня такими клоунами однодневками как ты, не заменишь...Я еще увижу ЛОКО чемпионом ....И уверен, без Синего..!!!8 или 9 е место,позорный слив ЦСКА, коего никогда ,слышишь дятел,никогда не было,даже при Оле,на которую ты пи-шь,-это все твой синячок...Он то свалит ,а этот позор навсегда останется...И те же мясные ,всегда тебе место покажут...а оно на параше,вместе с твоим вороватым кумиром!!!


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№24 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:38) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
плюсану павлюченко. Ари мразь редкая. за такое лицо ломать надо

Цитата: Lokoflesh
Рома, не надо винить кого бы то ни было в своих бедах.
Сам захотел играть за Урал, умей проигрывать.

причем тут игра? павлюченко описал поведение этой тупой обезьяны. которая как баба со спины бьет


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№23 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Рома, не надо винить кого бы то ни было в своих бедах.
Сам захотел играть за Урал, умей проигрывать.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№22 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 22:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vitaliy1977
Ты на его месте сделал бы иначе???

Сомнительно,что он бы стал подло со спины прыгать.Судье и в лицо нормально прилетело. laughing
Регистрация: 12.02.2012
№21 Написал: boralex саратов (Сегодня, 22:34) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman

вот что значит жить за счет государственных средств и админ ресурса,от зенита вы ничем не отличаетесь

Это-то здесь при чём в финале КР? Или Урал - частный клуб?
Цитата: Hitman
вам по 10 пенальти ставят.

А в наши ворота ставят и те, за которые сами судьи извиняются потом.


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№20 Написал: Sergeevich_3 (Сегодня, 22:34) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: mal_rus
Дебил смотри лучше своими залупоглазыми очами, сначала этот ПАПУАС что то говорит Фидлеру, и потом всё начинается., и эта блевотная черная малявка потом из подтишка пытается ударить...чмо кончиное..

Дебила ты в зеркале увидишь оленье отродье!
Ты что видел кто первый говорить начал? С чего ты решил что не Фидлер первый сказал??? Ари его оттащил от Фернандеша, а он Фарфану ебнул исподтишка. У Ари и не выдержали нервы


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Pfkegjbl
Регистрация: 25.02.2016
№19 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:31) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ubica
Цитата: mal_rus
правильно сказал, П,,,,СЫ-ПАПУАСЫ и есть, а вообще Локо самый бледный и отстойный клуб, с пантовитым дедушкой, Разорвут им ОЧКО в еврокубках по полной и забили то халявный рекошет


Надеюсь синего все же сменят!!!

не сцы, ты незаменим.
Регистрация: 12.06.2016
№18 Написал: ubica ubica (Сегодня, 22:29) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: mal_rus
правильно сказал, П,,,,СЫ-ПАПУАСЫ и есть, а вообще Локо самый бледный и отстойный клуб, с пантовитым дедушкой, Разорвут им ОЧКО в еврокубках по полной и забили то халявный рекошет


Надеюсь синего все же сменят!!!


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№17 Написал: Sergeevich_3 (Сегодня, 22:28) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: сектант
Да и что?Убил их или ***.л что ли ногами?Судья бы разобрался!Ари питор

Фидлер ударил исподтишка это нормально? Ари ударил исподтишка ****? где логика???


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Pfkegjbl
Регистрация: 25.02.2016
№16 Написал: mal_rus (Сегодня, 22:26) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Sergeevich_3
https://www.youtube.com/watch
?v=b4aoFJp-Qvo
Тупые, слепые дегенераты смотрите! Фидлер ебнул сначала Фернандеша, потом Фарфана, который на него не смотрел, который с другим игроком схватился! смотрите внимательнее слепые дауны!!!

Дебил смотри лучше своими залупоглазыми очами, сначала этот ПАПУАС что то говорит Фидлеру, и потом всё начинается., и эта блевотная черная малявка потом из подтишка пытается ударить...чмо кончиное..
Регистрация: 21.03.2017
№15 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:26) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это перебор
Регистрация: 17.05.2015
№14 Написал: vlees...... (Сегодня, 22:26) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
в цска его))
Регистрация: 27.04.2017
№13 Написал: Hitman (Сегодня, 22:25) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: boralex
Не так давно Рома сам не по-спортиному чуть судье не втащил. А эмоции Ари , ну это финал, всё бывает.. При том счёте вряд ли он был инициатором.

вот что значит жить за счет государственных средств и админ ресурса,от зенита вы ничем не отличаетесь в своем мышление и так же вам по 10 пенальти ставят...Там вообще то игрока удалили за игру в МЯЧ,а Рома как нормальный человек возмутился,единственное в чем не прав Павлюченко,то что раз замахнулся-бей,один куй уже удаление было неизбежным,а в остальном прав на 100%
Регистрация: 20.04.2017
№12 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:23) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: mal_rus
правильно сказал, П,,,,СЫ-ПАПУАСЫ и есть, а вообще Локо самый бледный и отстойный клуб, с пантовитым дедушкой, Разорвут им ОЧКО в еврокубках по полной и забили то халявный рекошет

РОМКА ПРАВ !!! ПРОВОДНИЦЫ ОНИ ТАКИЕ , ВСЕ ИЗ ПОДТЕШКА, ОДНИМ СЛОВОМ ........ !!!!
Регистрация: 12.03.2012
№11 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:20) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich_3
https://www.youtube.com/watch
?v=b4aoFJp-Qvo
Тупые, слепые дегенераты смотрите! Фидлер ебнул сначала Фернандеша, потом Фарфана, который на него не смотрел, который с другим игроком схватился! смотрите внимательнее слепые дауны!!!

Да и что?Убил их или ***.л что ли ногами?Судья бы разобрался!Ари питор.
Регистрация: 3.11.2016
№10 Написал: Sergeevich_3 (Сегодня, 22:17) #
  • -13
  •  (17)
online
Болеет за:
«Локомотив»
https://www.youtube.com/watch
?v=b4aoFJp-Qvo
Тупые, слепые дегенераты смотрите! Фидлер ебнул сначала Фернандеша, потом Фарфана, который на него не смотрел, который с другим игроком схватился! смотрите внимательнее слепые дауны!!!


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Pfkegjbl
Регистрация: 25.02.2016
№9 Написал: boralex саратов (Сегодня, 22:16) #
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: сектант
Прав!Ари повел себя не по спортивному!

Не так давно Рома сам не по-спортивному чуть судье не втащил. А эмоции Ари , ну это финал, всё бывает.. При том счёте вряд ли он был инициатором.


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№8 Написал: N-52 (Сегодня, 22:16) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
"Урал" сегодня был такой же "хороший", как и в Питере 22.4.17. А вот "Зенит" с Евсеевым - плохой. Кто же тогда изделие №2 ? Ответ : Рома и те, кто это поддерживает.
Регистрация: 13.08.2012
№7 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:10) #
  • -9
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Павлюченко устал от футбола.
Регистрация: 6.12.2014
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:10) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Прав!Ари повел себя не по спортивному!
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: mal_rus (Сегодня, 22:09) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Ростов»
правильно сказал, П,,,,СЫ-ПАПУАСЫ и есть, а вообще Локо самый бледный и отстойный клуб, с пантовитым дедушкой, Разорвут им ОЧКО в еврокубках по полной и забили то халявный рекошет
Регистрация: 21.03.2017
№4 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:08) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Рома!!!!! Ну это слишком..... Ты же недавно извинялся за эмоции...
Ты на его месте сделал бы иначе???
Регистрация: 13.03.2012
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 22:07) #
  • +6
  •  (24)
Болеет за:
«Спартак»
Павлюченко прав по данному эпизоду,Ари резиновое изделие
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Sergeevich_3 (Сегодня, 22:07) #
  • -9
  •  (23)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Федлер до Фернандеса и Фарфана дое.бался, а Ари виноват. Проиграли и проиграли, зачем матч то пытаться сорвать?


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Pfkegjbl
Регистрация: 25.02.2016
№1 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 22:06) #
  • -14
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Плоскогуб в центре внимания


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
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