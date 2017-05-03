Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Нью-Йорк Сити" продлил контракт с Вильей на один год

Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья продлил контракт со своей командой, сообщает официльный сайт клуба американской лиги MLS, новое соглашение рассчитано ещё на один сезон

Испанский футболист перешёл в "Нью-Йорк Сити" летом 2014 года, заключив тогда с клубом трёхлетнее соглашение.

"Три года назад мы начали очень хороший проект, чтобы построить этот удивительный клуб, и они выбрали меня, чтобы назначить первым капитаном, чем я до сих пор так горжусь", — сказал Вилья после подписания контракта.
Теги: Вилья Нью-Йорк
Сегодня, 16:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.