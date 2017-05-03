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"Нью-Йорк Сити" продлил контракт с Вильей на один год
Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья продлил контракт со своей командой, сообщает официльный сайт клуба американской лиги MLS, новое соглашение рассчитано ещё на один сезон
Испанский футболист перешёл в "Нью-Йорк Сити" летом 2014 года, заключив тогда с клубом трёхлетнее соглашение.
"Три года назад мы начали очень хороший проект, чтобы построить этот удивительный клуб, и они выбрали меня, чтобы назначить первым капитаном, чем я до сих пор так горжусь", — сказал Вилья после подписания контракта.
Испанский футболист перешёл в "Нью-Йорк Сити" летом 2014 года, заключив тогда с клубом трёхлетнее соглашение.
"Три года назад мы начали очень хороший проект, чтобы построить этот удивительный клуб, и они выбрали меня, чтобы назначить первым капитаном, чем я до сих пор так горжусь", — сказал Вилья после подписания контракта.
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