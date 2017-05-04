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"Динамо" может побороться за хавбека "Терека" Олега Иванова

Московское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику "Терека" Олегу Иванову, передает "Чемпионат".

Контракт футболиста с грозненцами истекает по окончании нынешнего сезона, и новое соглашение пока не подписано. "Динамо", решившее задачу выхода в российскую Премьер-Лигу, нуждается в усилении состава с прицелом на будущий сезон.

Однако, в "Тереке" игрока рассматривают как одного из лидеров команды и, вероятно, предложат ему новый контракт.
Теги: Динамо Терек Иванов
Сегодня, 12:17
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
Кадыров то заплатит Иванову больше, нежели сейчас.В чем беда
тут даже мусолить нечего


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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