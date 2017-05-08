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Руслан Камболов: после пропущенного гола "Рубин" продолжил гнуть свою линию

Защитник "Рубина" Руслан Камболов прокомментировал волевую победу своей команды над "Уфой" (2:1) в матче 27-го тура премьер-лиги.

- Получился хороший матч с нашей стороны в контроле мяча, создании моментов. Очень хорошо начали, но чуть не разобрались в пропущенном мяче с Санчесом. Мы там допустили небольшую ошибку. А так в принципе все компоненты сегодня выиграли.

- Пропущенный мяч вас разозлил?

- Да, конечно, мы в принципе понимали, что "Уфа" опасная команда, у них острые выходы в контратаки. Мы просто пропустили и начали гнуть свою линию дальше.

- Девять желтых карточек на обе команды – это не слишком много?

- Не знаю. Думаю, это за счет борьбы, единоборств. Так-то была жесткая игра и никто не хотел уступать – такой и должна быть каждая игра.

- Не показалось, что главный арбитр где-то не по делу давал "горчичники"?

- Может быть. Это надо смотреть после матча. Считаю, что он в принципе отсудил хорошо. Но, может, в каких-то эпизодах что-то не углядел. Это у каждого бывает.

- Пропущенный мяч — хотели искусственный офсайд сделать?

- Да, потому что мне пошел подсказ от Санчеса – держим линию. Я так понимаю, офсайда там не было – считаю, что это была наша ошибка, — передает слова Камболова "Молодежная газета".
Теги: Камболов Рубин
Сегодня, 09:53
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