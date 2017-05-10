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"Армавир" подал апелляцию по поводу наказания форварда, которого ударил судья

ФК "Армавир" подал апелляцию на решение КДК о полугодичной дисквалификации форварда команды Андрея Мязина, сообщил президент команды Валентин Климко.

"Сегодня мы подали апелляцию, причем не от футболиста, а от клуба. Я надеюсь на то, что его дисквалификация будет сокращена до трех матчей.

Конечно, футболиста наказать надо, потому что он не должен реагировать на провокации судьи или кого-либо еще, однако решение должно быть разумным, а КДК квалифицировал действия игрока даже не спорно, а неправильно. КДК утверждает, что футболист ударил судью головой, а этого не было.

Также мы настаиваем на том, чтобы судья Смирнов был пожизненно лишен возможности обслуживания матчей в профессиональном футболе", - сказал президент "Армавира".

Теги: Армавир
Сегодня, 14:23
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№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:30) #
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По футболеру - все верно, полгода пусть курит. Свистку - как минимум то же самое. Регбисты *уевы!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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