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21:24
Сергей Алейников: то, что "Ювентус" прошел "Барселону", не даёт никакого преимущество туринцам в финале ЛЧ
Сергей Алейников: то, что "Ювентус" прошел "Барселону", не даёт никакого преимущество туринцам в финале ЛЧ
14:44
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (22)
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (22)
"Атлетико" - "Реал": Роналду и Бензема – в стартовом составе
Стали известны стартовые составы "Атлетико" и "Реала" на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.
"Атлетико": Облак, Хименес, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Сауль, Коке, Феррейра-Карраско, Торрес, Гризманн.
"Реал": Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Касемиро, Модрич, Иско, Кроос, Роналду, Бензема.
"Атлетико": Облак, Хименес, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Сауль, Коке, Феррейра-Карраско, Торрес, Гризманн.
"Реал": Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Касемиро, Модрич, Иско, Кроос, Роналду, Бензема.
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