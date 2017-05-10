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"Атлетико" - "Реал": Роналду и Бензема – в стартовом составе

Стали известны стартовые составы "Атлетико" и "Реала" на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.

"Атлетико": Облак, Хименес, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Сауль, Коке, Феррейра-Карраско, Торрес, Гризманн.

"Реал": Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Касемиро, Модрич, Иско, Кроос, Роналду, Бензема.
Теги: Атлетико Реал
Сегодня, 21:18
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№1 Написал: Егор Баторов (Сегодня, 21:22) #
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