Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

ЦСКА не подтвердил и не опроверг интерес к Мацею Рыбусю

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский ответил на вопрос по поводу возможного перехода в армейский клуб полузащитника "Лиона", экс-игрока "Терека" Мацея Рыбуся.

– Появилась информации, что Рыбусь может перейти в ЦСКА. Это правда?

– Мы не комментируем трансферные слухи. Сейчас трансферное окно только открывается, и могут быть всякие варианты. Рыбусь – классный полузащитник, это все, что я могу сказать.

– Рыбусь входит в сферу интересов ЦСКА?

– Не могу сказать.

СЭ
Теги: ЦСКА Рыбус Яровинский
Сегодня, 11:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.