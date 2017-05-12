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Олег Кузьмин: матч с "Ростовом" для меня такой же, как и остальные - за три очка

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин высказался относительно предстоящей встречи с "Ростовом" в премьер-лиге.

– Мне еще есть над чем работать после травмы, но с каждым матчем чувствую себя все лучше. Настроение в команде? После побед всегда лучше проходит и восстановление, и работа.

– Матч против "Ростова" Бердыева для вас особенный?

– Такой же матч как все – за три очка. Задача – порадовать болельщиков в концовке сезона. Нельзя говорить, что у нас нет задач на остаток чемпионата. Будем стараться занять место как можно выше.

СЭ
Теги: Кузьмин Рубин
Сегодня, 13:06
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