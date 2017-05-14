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Старший тренер "Анжи": за два часа до игры с "Уфой" у Григоряна умерла мама

Старший тренер "Анжи" Дмитрий Безняк после поражения от "Уфы" (1:2) рассказал о горе в семье главного тренера команды Александра Григоряна, передает корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.

- Сразу хочу извиниться, почему нет главного тренера. За два часа до игры у него мама умерла, потому после матча Александр сразу поехал в аэропорт на похороны матери. Что касается игры, первый тайм равный, сначала у нас был момент со стандартного положения. Думали уже гол, а там мяч вылетел от штанги. Во втором тайме Фатаи стал напрягать наших центральных защитников, выигрывать борьбу, пошло давление от него. В последние минуты на стандартном положении не доглядели.

От зоны стыков вас отделяет 4 очка, дальше тжелый календарь в виде матчей против «Ростова» и ЦСКА. Насколько безопасно ваше положение?

- В безопасном положении сейчас не чувствуем, нужна победа над «Ростовом», тогда 33 очка и в зону стыков не входим. Все понимаем прекрасно, будем добиваться победы любой ценой.

Вы в Уфе недавно играли на кубок. Команда соперника сильно изменилась?

Нет, «Уфа» в ту же систему играет, 3 центральных защитника, мы знали, как играет «Уфа». Такая же игра была, преимущество в один мяч, как и сегодня.
Теги: Григорян Анжи Уфа
Сегодня, 20:51
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№1 Написал: 19gtym60 москва (Сегодня, 21:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Соболезнования.Земля пухом.
Регистрация: 13.11.2014
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