Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:28
Владимир Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе (3)
Владимир Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе (3)
16:55
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
Старший тренер "Анжи": за два часа до игры с "Уфой" у Григоряна умерла мама
Старший тренер "Анжи" Дмитрий Безняк после поражения от "Уфы" (1:2) рассказал о горе в семье главного тренера команды Александра Григоряна, передает корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.
- Сразу хочу извиниться, почему нет главного тренера. За два часа до игры у него мама умерла, потому после матча Александр сразу поехал в аэропорт на похороны матери. Что касается игры, первый тайм равный, сначала у нас был момент со стандартного положения. Думали уже гол, а там мяч вылетел от штанги. Во втором тайме Фатаи стал напрягать наших центральных защитников, выигрывать борьбу, пошло давление от него. В последние минуты на стандартном положении не доглядели.
От зоны стыков вас отделяет 4 очка, дальше тжелый календарь в виде матчей против «Ростова» и ЦСКА. Насколько безопасно ваше положение?
- В безопасном положении сейчас не чувствуем, нужна победа над «Ростовом», тогда 33 очка и в зону стыков не входим. Все понимаем прекрасно, будем добиваться победы любой ценой.
Вы в Уфе недавно играли на кубок. Команда соперника сильно изменилась?
Нет, «Уфа» в ту же систему играет, 3 центральных защитника, мы знали, как играет «Уфа». Такая же игра была, преимущество в один мяч, как и сегодня.
- Сразу хочу извиниться, почему нет главного тренера. За два часа до игры у него мама умерла, потому после матча Александр сразу поехал в аэропорт на похороны матери. Что касается игры, первый тайм равный, сначала у нас был момент со стандартного положения. Думали уже гол, а там мяч вылетел от штанги. Во втором тайме Фатаи стал напрягать наших центральных защитников, выигрывать борьбу, пошло давление от него. В последние минуты на стандартном положении не доглядели.
От зоны стыков вас отделяет 4 очка, дальше тжелый календарь в виде матчей против «Ростова» и ЦСКА. Насколько безопасно ваше положение?
- В безопасном положении сейчас не чувствуем, нужна победа над «Ростовом», тогда 33 очка и в зону стыков не входим. Все понимаем прекрасно, будем добиваться победы любой ценой.
Вы в Уфе недавно играли на кубок. Команда соперника сильно изменилась?
Нет, «Уфа» в ту же систему играет, 3 центральных защитника, мы знали, как играет «Уфа». Такая же игра была, преимущество в один мяч, как и сегодня.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.