Старший тренер "Анжи": за два часа до игры с "Уфой" у Григоряна умерла мама

Старший тренер "Анжи" Дмитрий Безняк после поражения от "Уфы" (1:2) рассказал о горе в семье главного тренера команды Александра Григоряна, передает корреспондентИван Уральский.- Сразу хочу извиниться, почему нет главного тренера. За два часа до игры у него мама умерла, потому после матча Александр сразу поехал в аэропорт на похороны матери. Что касается игры, первый тайм равный, сначала у нас был момент со стандартного положения. Думали уже гол, а там мяч вылетел от штанги. Во втором тайме Фатаи стал напрягать наших центральных защитников, выигрывать борьбу, пошло давление от него. В последние минуты на стандартном положении не доглядели.- В безопасном положении сейчас не чувствуем, нужна победа над «Ростовом», тогда 33 очка и в зону стыков не входим. Все понимаем прекрасно, будем добиваться победы любой ценой.Нет, «Уфа» в ту же систему играет, 3 центральных защитника, мы знали, как играет «Уфа». Такая же игра была, преимущество в один мяч, как и сегодня.