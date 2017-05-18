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Сергей Чебан: получилось не так быстро, но кубок "Спартаку" мы все-таки вручили

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан прокомментировал празднование чемпионства "Спартака".

– Что скажете о ситуации с болельщиками, которые выбежали на поле?

– Вы же знаете, что все это было организовано. К сожалению, получилось не так быстро, как мы планировали, но в результате кубок все-таки вручили, болельщики довольны и команда счастлива.

– В целом по организации что-то не понравилось? Все это было довольно опасно.

– Это ваше мнение.

– А вам все понравилось?

– Я же говорю, понравилось. Это футбол, – цитирует Чебана "СЭ".
Теги: Чебан Спартак
Сегодня, 10:40
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