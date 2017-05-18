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КДК РФС не будет рассматривать неявку Массимо Карреры на пресс-конференцию
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не станет рассматривать отсутствие главного тренера "Спартака" Массимо Карреры на пресс-конференции после матча 29-го тура чемпионата России с грозненским "Тереком", заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Пресс-конференция Карреры не состоялась из-за празднования, а главный тренер "Терека" Рашид Рахимов был готов посетить пресс-конференцию, однако в зале не оказалось журналистов. Заседание КДК РФС состоится 19 мая.
"В рапорте есть запись делегата о том, что пресс-конференция тренеров не состоялась в связи с отсутствием журналистов. То есть, в данном случае, вины тренеров клубов нет, поэтому рассматривать этот вопрос не будем.
Также по игре "Спартак" - "Терек" рассмотрим использование и бросание болельщиками московского клуба пиротехники, а также скандирование ненормативной лексики.
По матчу "Оренбург" - "Уфа": болельщики клуба из Оренбурга скандировали ненормативную лексику. "Зенит" - "Краснодар": болельщики использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику. "Рубин" - ЦСКА: рассмотрим удаление игрока казанского клуба Мийо Цакташа, он приглашен на заседание", - цитирует Григорьянц "Р-Спорт".
Пресс-конференция Карреры не состоялась из-за празднования, а главный тренер "Терека" Рашид Рахимов был готов посетить пресс-конференцию, однако в зале не оказалось журналистов. Заседание КДК РФС состоится 19 мая.
"В рапорте есть запись делегата о том, что пресс-конференция тренеров не состоялась в связи с отсутствием журналистов. То есть, в данном случае, вины тренеров клубов нет, поэтому рассматривать этот вопрос не будем.
Также по игре "Спартак" - "Терек" рассмотрим использование и бросание болельщиками московского клуба пиротехники, а также скандирование ненормативной лексики.
По матчу "Оренбург" - "Уфа": болельщики клуба из Оренбурга скандировали ненормативную лексику. "Зенит" - "Краснодар": болельщики использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику. "Рубин" - ЦСКА: рассмотрим удаление игрока казанского клуба Мийо Цакташа, он приглашен на заседание", - цитирует Григорьянц "Р-Спорт".
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