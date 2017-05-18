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КДК РФС не будет рассматривать неявку Массимо Карреры на пресс-конференцию

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не станет рассматривать отсутствие главного тренера "Спартака" Массимо Карреры на пресс-конференции после матча 29-го тура чемпионата России с грозненским "Тереком", заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Пресс-конференция Карреры не состоялась из-за празднования, а главный тренер "Терека" Рашид Рахимов был готов посетить пресс-конференцию, однако в зале не оказалось журналистов. Заседание КДК РФС состоится 19 мая.

"В рапорте есть запись делегата о том, что пресс-конференция тренеров не состоялась в связи с отсутствием журналистов. То есть, в данном случае, вины тренеров клубов нет, поэтому рассматривать этот вопрос не будем.

Также по игре "Спартак" - "Терек" рассмотрим использование и бросание болельщиками московского клуба пиротехники, а также скандирование ненормативной лексики.

По матчу "Оренбург" - "Уфа": болельщики клуба из Оренбурга скандировали ненормативную лексику. "Зенит" - "Краснодар": болельщики использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику. "Рубин" - ЦСКА: рассмотрим удаление игрока казанского клуба Мийо Цакташа, он приглашен на заседание", - цитирует Григорьянц "Р-Спорт".
Теги: Григорьянц Каррера Спартак
Сегодня, 11:45
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(1)
№5 Написал: Викторис (Сегодня, 13:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это и ежу понятно было, что не будет журналистов
Регистрация: 8.04.2017
№4 Написал: mospar (Сегодня, 12:49) #
  • 0
  •  (2)

Руки прочь от Спартака в этот день.
Регистрация: 20.05.2016
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:47) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да отстал бы этот Челоянц от Спартака хоть в такой день, клоп сосущий.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
цыган был прав laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:53) #
  • +2
  •  (4)
online

Пресс-конференция Карреры не состоялась из-за празднования, а главный тренер "Терека" Рашид Рахимов был готов посетить пресс-конференцию, однако в зале не оказалось журналистов.

laughing laughing joy
Каррера свою пресс-конференцию, даже намного болеее длительную, чем запланировано регламентом, после матча "Спартак"-"Терек" провёл и на поле, и в раздевалке "Спартака", и...
В общем, где он её только не провёл! smile
Так что, к нему ни у кого претензий нет.
Регистрация: 6.08.2008
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