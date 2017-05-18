Денис Глушаков провел урок футбола в московской школе (видео)

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков провел урок футбола в школе номер 1293 города Москвы.Капитан красно-белых приехал к школьникам на утро после матча 29-го тура премьер-лиги "Тереком" (3:0).Урок был посвящен волонтерской программе и предстоящему Кубку конфедераций-2017. После урока Глушаков сыграл за команду школы 1293 против команды Сергея Белоголовцева и волонтеров.