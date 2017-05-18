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Денис Глушаков провел урок футбола в московской школе (видео)

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков провел урок футбола в школе номер 1293 города Москвы.

Капитан красно-белых приехал к школьникам на утро после матча 29-го тура премьер-лиги "Тереком" (3:0).

Урок был посвящен волонтерской программе и предстоящему Кубку конфедераций-2017. После урока Глушаков сыграл за команду школы 1293 против команды Сергея Белоголовцева и волонтеров.

ВИДЕО - здесь
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 12:48
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6
(3)
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
Денис красавец, думаю что в этом сезоне главный претендент на звание -лучшего футболиста .

для меня вот сложный выбор!

или Глушаков

или Зобнин


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:38) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Игорь Казьмин
Денис красавец, думаю что в этом сезоне главный претендент на звание -лучшего футболиста .

Их 4. Зобнин, Фернандо и Квинси Антон Промес.ещё.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:26) #
  • 0
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Цитата: penser
Хорошо что все спиртное вчера на головы повыливали,а Миллеровку отдал Мутко

После Арсенала повыпивают.
Там тоже аншлаг будет, позориться нельзя.
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:17) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Молодчага, Капитан!


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:58) #
  • 0
  •  (4)
online

Денис красавец, думаю что в этом сезоне главный претендент на звание -лучшего футболиста .


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: penser (Сегодня, 12:54) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Барселона»
Хорошо что все спиртное вчера на головы повыливали,а Миллеровку отдал Мутко, а то в школу с похмелья стыдно было бы приходить (шутка).
Регистрация: 16.05.2016
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