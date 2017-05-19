Жулиано: нужно обыгрывать "Локомотив", это единственный шанс попасть в Лигу чемпионов

Полузащитник "Зенита" Жулиано ответил на вопросы перед матчем 30-го тура премьер-лиги с "Локомотивом".– Мы обсуждали предыдущую игру против "Краснодара". Анализировали, что мы делали хорошо, а что нужно улучшить. Уже готовимся к следующей игре.– С ним всегда сложные матчи, в нем собраны хорошие игроки. Но нам остается только побеждать и надеяться на второе место.– Я думаю, что да, потому что они сейчас в такой ситуации, что им тоже нужны очки. Так что ЦСКА ждет непростая игра.– Это прекрасный игрок, и с ним, конечно, было очень приятно работать. Мы общаемся с ним на одном языке, мы друзья, и он показывает прекрасные игровые качества.– Если будет такая возможность, то да. Он один из моих идолов.– У нас с Данни похожие игровые качества. Тем не менее, если смотреть статистику, я нисколько не убавил. Я продолжаю помогать команде и отдаваться полностью на поле.– Думаю, что лучше нет, потому что это может повлиять на нашу игру. Нам важно сейчас думать о том, чтобы сейчас выиграть. Это единственный шанс попасть в Лигу чемпионов. Если ЦСКА проиграет, а мы не выиграем, то это не будет иметь значения.– Я не общаюсь с ними лично, у нас нет контактов. С Майконом когда-то общались, когда играли в сборной. Но я не думаю, что они будут давать слабину, а будут играть в полную силу.