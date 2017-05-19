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Жулиано: нужно обыгрывать "Локомотив", это единственный шанс попасть в Лигу чемпионов

Полузащитник "Зенита" Жулиано ответил на вопросы перед матчем 30-го тура премьер-лиги с "Локомотивом".

– Вы сейчас вышли из административного здания базы. Что там происходило?

– Мы обсуждали предыдущую игру против "Краснодара". Анализировали, что мы делали хорошо, а что нужно улучшить. Уже готовимся к следующей игре.

– Что сейчас думаете о "Локомотиве"?

– С ним всегда сложные матчи, в нем собраны хорошие игроки. Но нам остается только побеждать и надеяться на второе место.

– Есть хоть один шанс, что "Анжи" заберет очки у ЦСКА?

– Я думаю, что да, потому что они сейчас в такой ситуации, что им тоже нужны очки. Так что ЦСКА ждет непростая игра.

– В прошлом матче вы играли в полузащите с Маурисио. Насколько вам с ним комфортно действовать?

– Это прекрасный игрок, и с ним, конечно, было очень приятно работать. Мы общаемся с ним на одном языке, мы друзья, и он показывает прекрасные игровые качества.

– На выходных в Петербург приедет Роналдинью. Собираетесь с ним встретиться?

– Если будет такая возможность, то да. Он один из моих идолов.

– Когда на поле вернулся Данни, стали говорить, что Жулиано ушел в тень. Согласны с этим? Как изменилась ваша игра с этого момента?

– У нас с Данни похожие игровые качества. Тем не менее, если смотреть статистику, я нисколько не убавил. Я продолжаю помогать команде и отдаваться полностью на поле.

– "Зенит" и ЦСКА второй раз будут играть в одно время. В такой ситуации лучше знать или не знать, что творится на поле в другом матче?

– Думаю, что лучше нет, потому что это может повлиять на нашу игру. Нам важно сейчас думать о том, чтобы сейчас выиграть. Это единственный шанс попасть в Лигу чемпионов. Если ЦСКА проиграет, а мы не выиграем, то это не будет иметь значения.

– Вы не просили Майкона и Гилерме особо не напрягаться?

– Я не общаюсь с ними лично, у нас нет контактов. С Майконом когда-то общались, когда играли в сборной. Но я не думаю, что они будут давать слабину, а будут играть в полную силу.

ФК "Зенит"
Теги: Жулиано Зенит
Сегодня, 13:35
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№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:41) #
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online

нам остается только побеждать и надеяться на второе место.

Я думаю, что "мужик в петухе" будет категорически против! smile
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:39) #
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online

Дрезину не обыграют с кокориным и дзюбой
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лузеры. Терек надо было обыгрывать, а не сопли жевать на своем поле... теперь-то чего уж.
Регистрация: 24.09.2013
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