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Виктор Гончаренко: к сожалению, Дзагоев получил очередную травму
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пропускает матч 30-го тура чемпионата России с "Анжи" из-за травмы.
"К сожалению, Алан получил очередную травму, поэтому играть сегодня не может", — сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол".
"К сожалению, Алан получил очередную травму, поэтому играть сегодня не может", — сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол".
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