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Виктор Гончаренко: к сожалению, Дзагоев получил очередную травму

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пропускает матч 30-го тура чемпионата России с "Анжи" из-за травмы.

"К сожалению, Алан получил очередную травму, поэтому играть сегодня не может", — сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол".
Сегодня, 15:32
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(0)
№8 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 16:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
карма носатого настигла

Гинер же сказал, что он имел в виду барбариски smile
Регистрация: 18.03.2017
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 16:41) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Zamba
карма носатого настигла

раз два три...
Регистрация: 8.01.2017
№6 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 16:03) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Сейчас его ещё Черчес доломает и хана Дзаге


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:00) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хрусталик


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:00) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
карма носатого настигла
Регистрация: 20.07.2009
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:55) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да что ж такое! Здоровья Дзаге!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: челсик Россия (Сегодня, 15:42) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
игрок -травма ему наверное пора заканчивать пока совсем инвалидом( не дай бог ) станет
Регистрация: 16.06.2015
№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 15:35) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ндаааа, Алан что-то совсем расклеился.
Регистрация: 10.10.2006
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