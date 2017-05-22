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Сергей Герасимец: непопадание "Зенита" в Лигу чемпионов - это катастрофа, кто-то должен за это ответить

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Герасимец считает катастрофой непопадание питерского клуба в Лигу чемпионов.

– Верили, что ЦСКА допустит осечку в матче с "Анжи"?

– Нет, конечно. Даже не сомневался в победе армейцев. В конце сезона они набрали ход и показывали игру не менее солидную, чем "Спартак". Будем объективны – ЦСКА заслужил серебряные медали.

– "Зенит" вновь не попал в Лигу чемпионов.

– Это катастрофа! Другого слова не подберешь. У клуба колоссальный бюджет, футболистов на два состава, новый стадион, огромная армия болельщиков… Просто в голове не укладывается, как можно второй год подряд остаться без Лиги чемпионов! Кто-то должен за это ответить.

– Кто же?

– Прежде всего вопросы к главному тренеру. Ни в чемпионате, ни в Кубке России, ни в Лиге Европы "Зенит" в этом году задачу не выполнил. Луческу – мэтр, футбольный гигант. Когда приглашают такого специалиста, от него ждут моментальной отдачи. А здесь результата нет, селекция провалена, обстановка в команде далека от идеала…

СЭ
Теги: Герасимец Зенит
Сегодня, 11:18
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21
(2)
№21 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Как-то странно,претензий нет к стадиону,к игрокам,к болельщикам.А к судьям чо?Цыган каждый тур их прессовал и думаю,что следующий сезон не будет благоприятным для пидерцев.Судьи тоже люди и помнят те помои,что на них вылил Зенит.Поэтому независимо от того,кто будет новый тренер,пидерцам будет тяжело.
Регистрация: 2.04.2012
№20 Написал: interested (Сегодня, 12:36) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Что касается "ответа", Сергей абсолютно прав. Но ответить должен не тренер (он всего лишь наёмник), а тот, кто его нанимал - владельцы клуба. Они должны публично дать ответ петербуржцам и остальным болельщикам "Зенита" о причинах провала и взять на себя всю вину и ответственность за него. Только так можно изжить этот постыдный кризис в Петербурге.
Регистрация: 18.10.2013
№19 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:35) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Lord_Vik
Забавно. Газпром - спонсор ЛЧ.
А команды Газпрома там нет. Мечты сбываются.


Сколько пля дураков среди так наз.болельщиков в футболе.Это тоже самое,когда такие,как этот п1здели к зимней олимпиады в Сочи,"Жемчужину" искусственно ведут в ПЛ)))..Не какое отношение нет в бизнес делах "Газпрома" в частности и спонсорство лиги чемпионов и то ,что "Зенит" занял 3 место в ПЛ России.
Регистрация: 17.03.2008
№18 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:14) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Причина одна - кэп свинья.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:11) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
блаженный какой-то ветеран...голосит прям как дедушка Ре.
Про новый стадион он только краем уха слышал, видимо не в курсе, что на старый вернулись бегом и с криками радости.
Да! про румынского гиганта футбола это сильно laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№16 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:11) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Глубоко и копаться не надо, искать виноватых судей, ведь Спартак сделал им прямой путь на второе место обыграв ЦСКА, а что случилось в матче с Тереком?, вот и разбирайтесь.
Регистрация: 20.03.2014
№15 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:01) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: venyalyaynen
Судьи, поля, Мутко, журналисты, Москва...

Еще нужно добавить в это список - Спартак. Нитеску весь сезон ныл , что Спартаку помогают и т.п. Что не вью, то Спартак.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№14 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:53) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Забавно. Газпром - спонсор ЛЧ.
А команды Газпрома там нет. Мечты сбываются.
Регистрация: 22.09.2007
№13 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 11:51) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Просто в голове не укладывается, как можно второй год подряд остаться без Лиги чемпионов! Кто-то должен за это ответить.

– Кто же?


Судьи, поля, Мутко, журналисты, Москва...


--------------------
SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:48) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: Лечащий Врач
А разве потратить чужие деньги-катастрофа?


Это в кайф конечно. Но все таки нужно отчитываться результатом. А результат отсутствует у Зенита.
Для всех вменяемых понятно, что играть в ЛЧ должны только достойнейшие и по праву. Но почему то именно сбголубым и кто их окружает им это в голову не приходит. Или не хотят понимать. Все это говорит о том, что они охyели до неприличия. Почему то решили что они особенные.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: петя365 (Сегодня, 11:44) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: ЧР
это вообще всех наших команд касается, кроме РубиноРостова

Туркменский футбол должен и будет работать только в туркмении - у нас он только нас умеет лохотронить
Регистрация: 7.05.2017
№10 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:40) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Ну может в том, что на Зенит тратят очень много денег, а отдачи ноль. Может именно в этом катастрофа на самом деле?

может, конечно и в этом. но на мой взгляд, катастрофа это если бы они туда попали...
p.s. это вообще всех наших команд касается, кроме РубиноРостова за последние много лет.
Регистрация: 14.03.2010
№9 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:38) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
на Зенит тратят очень много денег, а отдачи ноль. Может именно в этом катастрофа на самом деле?

А разве потратить чужие деньги-катастрофа?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№8 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:37) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
В Питере этих "кто-то должен за это ответить" (за команду, за подбор тренера, за селекцию, за стадион и.т.д. и.т.п.) набралось уже столько, что ни одна тюрьма не вместит.
Регистрация: 30.11.2015
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:37) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: ЧР
а в чем катастрофа?

Ну может в том, что на Зенит тратят очень много денег, а отдачи ноль. Может именно в этом катастрофа на самом деле?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:35) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
..поле..помешало.мало лярдов...
сейчас ТОСНО достойно представит ЛЕНИНГРАДСКУЮ область..весь славный трудовой народ..

а не это газовое недорозумение..
Регистрация: 6.09.2013
№5 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:34) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
а в чем катастрофа?
Регистрация: 14.03.2010
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:31) #
  • +6
  •  (10)

Цитата: Команда Зенит.
Ну ваши то подвиги там все помнят а скоро новые предстоят...

Будешь болеть за Спартак в ЛЧ?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:30) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Никто не напомнит, сколько раз ФК Зенит играл в главном клубном турнире старого свете ? 2 или 3 раза? Раз в 30 лет ?
И где тут катастрофа?

Вот именно! Счастливы должны быть,что стали первыми из провинции,вслед за Великими и известными

Цитата: Команда Зенит.
Ну ваши то подвиги там все помнят а скоро новые предстоят..

Ты уже родился,когда Спартак в 1/2 Кубка Чемпионов играл?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 11:27) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Обычное состояния Зенита быть вне ЛЧ.

Никто не напомнит, сколько раз ФК Зенит играл в главном клубном турнире старого свете ? 2 или 3 раза? Раз в 30 лет ?
И где тут катастрофа?

Ну ваши то подвиги там все помнят а скоро новые предстоят...
Регистрация: 23.04.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:23) #
  • +4
  •  (10)

Обычное состояния Зенита быть вне ЛЧ.

Никто не напомнит, сколько раз ФК Зенит играл в главном клубном турнире старого свете ? 2 или 3 раза? Раз в 30 лет ?
И где тут катастрофа?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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