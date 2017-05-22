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Сергей Герасимец: непопадание "Зенита" в Лигу чемпионов - это катастрофа, кто-то должен за это ответить
Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Герасимец считает катастрофой непопадание питерского клуба в Лигу чемпионов.
– Верили, что ЦСКА допустит осечку в матче с "Анжи"?
– Нет, конечно. Даже не сомневался в победе армейцев. В конце сезона они набрали ход и показывали игру не менее солидную, чем "Спартак". Будем объективны – ЦСКА заслужил серебряные медали.
– "Зенит" вновь не попал в Лигу чемпионов.
– Это катастрофа! Другого слова не подберешь. У клуба колоссальный бюджет, футболистов на два состава, новый стадион, огромная армия болельщиков… Просто в голове не укладывается, как можно второй год подряд остаться без Лиги чемпионов! Кто-то должен за это ответить.
– Кто же?
– Прежде всего вопросы к главному тренеру. Ни в чемпионате, ни в Кубке России, ни в Лиге Европы "Зенит" в этом году задачу не выполнил. Луческу – мэтр, футбольный гигант. Когда приглашают такого специалиста, от него ждут моментальной отдачи. А здесь результата нет, селекция провалена, обстановка в команде далека от идеала…
СЭ
– Верили, что ЦСКА допустит осечку в матче с "Анжи"?
– Нет, конечно. Даже не сомневался в победе армейцев. В конце сезона они набрали ход и показывали игру не менее солидную, чем "Спартак". Будем объективны – ЦСКА заслужил серебряные медали.
– "Зенит" вновь не попал в Лигу чемпионов.
– Это катастрофа! Другого слова не подберешь. У клуба колоссальный бюджет, футболистов на два состава, новый стадион, огромная армия болельщиков… Просто в голове не укладывается, как можно второй год подряд остаться без Лиги чемпионов! Кто-то должен за это ответить.
– Кто же?
– Прежде всего вопросы к главному тренеру. Ни в чемпионате, ни в Кубке России, ни в Лиге Европы "Зенит" в этом году задачу не выполнил. Луческу – мэтр, футбольный гигант. Когда приглашают такого специалиста, от него ждут моментальной отдачи. А здесь результата нет, селекция провалена, обстановка в команде далека от идеала…
СЭ
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