Жена Сальваторе Боккетти: муж отправился пешком в Италию

Супруга защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти сообщила, что ее муж отправился в Италию пешком, как и обещал, если завоюет чемпионство."Папа наш пешком до Италии пошёл, скучаем", - написала Екатерина Боккетти в Инстаграме.В комментариях она добавила: "Не переживайте, Сальва давно все продумал и отчёт начат. Он человек дела, а не просто слова".