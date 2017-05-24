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Жена Сальваторе Боккетти: муж отправился пешком в Италию
Супруга защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти сообщила, что ее муж отправился в Италию пешком, как и обещал, если завоюет чемпионство.
"Папа наш пешком до Италии пошёл, скучаем", - написала Екатерина Боккетти в Инстаграме.
В комментариях она добавила: "Не переживайте, Сальва давно все продумал и отчёт начат. Он человек дела, а не просто слова".
"Папа наш пешком до Италии пошёл, скучаем", - написала Екатерина Боккетти в Инстаграме.
В комментариях она добавила: "Не переживайте, Сальва давно все продумал и отчёт начат. Он человек дела, а не просто слова".
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