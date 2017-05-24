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Жена Сальваторе Боккетти: муж отправился пешком в Италию

Супруга защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти сообщила, что ее муж отправился в Италию пешком, как и обещал, если завоюет чемпионство.

"Папа наш пешком до Италии пошёл, скучаем", - написала Екатерина Боккетти в Инстаграме.

В комментариях она добавила: "Не переживайте, Сальва давно все продумал и отчёт начат. Он человек дела, а не просто слова".
Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 15:57
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14
(2)
№14 Написал: grisha (Сегодня, 16:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dimon_1973
К Новому году хоть вернется?

Если он пошёл пешком до границы - больше не увидим
Если до границы доехал - дойдёт легко, люди будут кругом
Регистрация: 19.04.2017
№13 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:16) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
К Новому году хоть вернется?

Цитата: SHIGA
в Итальянское посольство в Москве?

А может "Италия" - ресторан какой-нибудь или бар?
Регистрация: 8.02.2011
№12 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:12) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Главное, чтобы к началу чемпионата вернуться успел.
Регистрация: 23.11.2009
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:11) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ломоносов ходил за знаниями с рыбным обозом в Москву.
Со временем возглавил научную Академию.

Боккетти пошёл пешком в Италию.
Со временем возглавит футбольный клуб.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:10) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: alexpyat
Именно пешком или автостопом? Будет интересно понаблюдать. Вот что значит мужик обещал - мужик сделал! Самое редкое в футболе и нынешнем мире!

Ну ладно, пешко-то жесть уже)) Автостопом, вполне, достаточно будет.)
Регистрация: 21.03.2011
№9 Написал: Игрочишка (Сегодня, 16:09) #
  • +1
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Екатерина Боккетти, я плакалъ sweat_smile Ждём теперь Таски он вроде до Германии дойти обещал.


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СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!!
Регистрация: 21.04.2017
№8 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 16:06) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Именно пешком или автостопом? Будет интересно понаблюдать. Вот что значит мужик обещал - мужик сделал! Самое редкое в футболе и нынешнем мире!
Регистрация: 23.03.2016
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:05) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
в Итальянское посольство в Москве? smirk


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:04) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Автостопом типо?) Блин, если так, то уважуха мужику! Сказал-сделал!
Регистрация: 21.03.2011
№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:03) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
желательно, что бы он где-то там и трудоустроился!
Регистрация: 23.03.2009
№4 Написал: Campos Москва (Сегодня, 16:02) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Так интересно!
Даёшь фотки с Путешествия!
Регистрация: 26.12.2008
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 16:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Сальва!
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: vlees1 (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Верим)
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:00) #
  • +3
  •  (7)
online

КрасавчеГГГ


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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