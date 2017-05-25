Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:49
Виталий Мутко об укладке газона на "Крестовском": мониторим ситуацию, должны успеть сделать (29)
Виталий Мутко об укладке газона на "Крестовском": мониторим ситуацию, должны успеть сделать (29)
09:45
Криштиану Роналду может быть оштрафован на 8 млн евро и приговорен к тюрьме за неуплату налогов (18)
Криштиану Роналду может быть оштрафован на 8 млн евро и приговорен к тюрьме за неуплату налогов (18)
09:38
Александр Мостовой: Федун на седьмом небе от счастья, любой каприз Карреры под ЛЧ будет исполнен (34)
Александр Мостовой: Федун на седьмом небе от счастья, любой каприз Карреры под ЛЧ будет исполнен (34)
Вчера 23:55
Спасение побеждающих. «Манчестер Юнайтед» не провалил сезон (1)
Спасение побеждающих. «Манчестер Юнайтед» не провалил сезон (1)
"Енисей" вырвал победу над тульским "Арсеналом" в первом стыковом матче
В первом стыковом матче "Енисей" на своем поле одержал победу над "Арсеналом".
Чемпионат России
Переходные матчи
"Енисей" - "Арсенал" 2:1
Голы: Александров, 11 (аг), Малоян, 90 - Комбаров, 72.
"Енисей": Опарин, Алиев, Кичин, Васильев, Чичерин, Ланин, Иванов, Семакин, Камеш (Чернов, 83), Самодин (Козлов, 77), Саркисов (Малоян, 79).
"Арсенал": Габулов, Сунзу, Беляев, Григалава, Александров, Комбаров, Берхамов (Горбатенко, 46), Боурчану, Максимов, Думбия, Шевченко.
Предупреждения: Чичерин, 31, Григалава, 39.
Чемпионат России
Переходные матчи
"Енисей" - "Арсенал" 2:1
Голы: Александров, 11 (аг), Малоян, 90 - Комбаров, 72.
"Енисей": Опарин, Алиев, Кичин, Васильев, Чичерин, Ланин, Иванов, Семакин, Камеш (Чернов, 83), Самодин (Козлов, 77), Саркисов (Малоян, 79).
"Арсенал": Габулов, Сунзу, Беляев, Григалава, Александров, Комбаров, Берхамов (Горбатенко, 46), Боурчану, Максимов, Думбия, Шевченко.
Предупреждения: Чичерин, 31, Григалава, 39.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.