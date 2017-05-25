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"Енисей" вырвал победу над тульским "Арсеналом" в первом стыковом матче

В первом стыковом матче "Енисей" на своем поле одержал победу над "Арсеналом".

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"Енисей" - "Арсенал" 2:1

Голы: Александров, 11 (аг), Малоян, 90 - Комбаров, 72.

"Енисей": Опарин, Алиев, Кичин, Васильев, Чичерин, Ланин, Иванов, Семакин, Камеш (Чернов, 83), Самодин (Козлов, 77), Саркисов (Малоян, 79).

"Арсенал": Габулов, Сунзу, Беляев, Григалава, Александров, Комбаров, Берхамов (Горбатенко, 46), Боурчану, Максимов, Думбия, Шевченко.

Предупреждения: Чичерин, 31, Григалава, 39.
Теги: Енисей Арсенал Тула
Сегодня, 17:26
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(1)
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не плохо, жаль , что пропустили


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: imaginary (Сегодня, 17:35) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
боевой матч, и очень красивая картинка
горы за стадионом ))
чисто ради картинки - я за Енисей
Регистрация: 7.02.2010
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 17:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы!!!


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 17:30) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы,но пока рано радоваться.
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 17:28) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Красноярск понравился.
Надеюсь Тихонова ждёт большое и светлое тренерское будущее.
Даёшь Енисей в вышке stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 12.02.2014
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:27) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодчики. Тулу в пердив...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: ubica ubica (Сегодня, 17:27) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
Не показатель!


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
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