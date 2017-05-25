Шаг к мечте: "Енисей" минимально переиграл "Арсенал"

Александров, 11, в свои ворота, Малоян, 90 - К. Комбаров, 72.Опарин, Алиев, Кичин, Васильев, Чичерин, Ланин, Иванов, Семакин, Камеш (Чернов, 83), Саркисов (Малоян, 80), Самодин (Козлов, 78).Габулов, Александров, Сунзу, Беляев, Григалава, К. Комбаров, Бурчану, Берхамов (Горбатенко, 46), Максимов, Мусса Думбия, И. Шевченко.Чичерин, 31 - Григалава, 39, Думбия, 65.