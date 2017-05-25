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Шаг к мечте: "Енисей" минимально переиграл "Арсенал"
В не самой зрелищной, но очень напряженной битве с драматичнейшей концовкой красноярский клуб сумел вырвать победу и обеспечить себе хоть и небольшой, а все-таки задел накануне выезда в Тулу.
За честь Сибири
По чисто спортивному принципу этого противостояния вообще не должно было быть, поскольку "Енисей" в концовке прошлого сезона не удержался над зоной вылета из ФНЛ и получил билет во второй дивизион. Спасла "красно-синих" "Смена" из Комсомольска-на-Амуре, отказавшаяся от повышения в классе.
А ведь после того, как "львы" чудом удержались в первом дивизионе, никто не ждал от них подвигов. Состав команды претерпел кардинальнейшие изменения, возглавил сибиряков Андрей Тихонов, для которого это была, по сути, первая самостоятельная работа (все-таки небольшой отрезок карьеры в щелковской "Спарте" – достаточно специфичный опыт, который можно оставить за скобками).
Тяжелейший старт "Енисея" лишь подтвердил прогнозы, согласно которым максимум, на что могли рассчитывать "красно-синие" – место в середине таблицы. Были у подопечных спартаковской легенды и другие трудные отрезки, а самым ярким моментом игрового года оставалась победа над ЦСКА в Кубке. Однако ударный финиш в виде 25 очков в десяти последних турах позволил красноярцам впрыгнуть в зону плей-офф и отправиться навстречу "Арсеналу", с которым они еще в прошлом сезоне выступали в одной лиге.
Это противостояние имело серьезное значение для всего сибирского футбола, ведь после вылета "Томи" сей обширнейший регион нашей страны мог вновь остаться без представителя в Премьер-лиге. При этом сами томичи вряд ли смогут в ближайшее время туда вернуться, поэтому все надежды Сибири возлагались на "Енисей".
Логичный курьез
Хозяева очень активно начали поединок, сразу же продемонстрировав всю серьезность своих намерений. Возможно, "Арсенал" и планировал посидеть сзади да осмотреться, но вот как раз последнее ему не позволялось, ибо необходимо было отбивать постоянное наступление красноярцев. И если первый момент, созданный "львами", завершился ударом Иванова прямо в руки Габулову, то уже на 11-й минуте гостям довелось разыгрывать мяч с центра поля.
Голевая атака "Енисея" зародилась на левом фланге, откуда Камеш подал в район одиннадцатиметровой отметки. Почему Саркисов оказался там совершенно без прикрытия – вопрос тренерскому штабу "канониров". Артур головой очень опасно пробил в левый нижний угол, Габулов с трудом отразил мяч перед собой, опытнейший Самодин первым оказался на подборе, но его добивание в упор пришлось в голкипера сборной России. На мгновение показалось, что туляков пронесло, однако это была иллюзия – мяч угодил в Александрова и полетел в ворота, болгарин выгреб его, но уже из-за линии, что не укрылось от глаз лайнсмена.
Такой автогол можно назвать курьезным, однако он стал вполне закономерным следствием того давления, которое подопечные Тихонова оказывали на соперника в начале матча.
Борьба, борьба, борьба…
Открыв счет, "красно-синие" успокаиваться не собирались и продолжили осаду владений Габулова. Вскоре они вполне могли удвоить свой перевес, когда "Арсенал" вчистую провалился на правом краю обороны. Там образовалась огромная свободная зона, в нее ворвался Алиев, получил своевременную передачу и здорово прострелил к ближнему углу вратарской, где Саркисов, опередив опекуна, в касание послал мяч впритирку со стойкой. Правда, лайнсмен посчитал, что Артур пребывал в офсайде, в чем лично у меня есть сомнения, но это уже не имеет особого значения.
Впрочем, постепенно хозяева все-таки начали садиться назад, и территориальный перевес перешел к "Арсеналу". Вот только "канониры" не очень понимали, что с ним делать. А если и понимали, то у них ничего не получалось. "Енисей" втянул их в тягучий и медленный футбол, который сибирякам при счете 1:0 в свою пользу был вполне на руку.
Из созданного гостями до перерыва можно вспоминать перехват Думбия, который тут же обыгрался с Шевченко, но метров с 16-ти пробил мимо. Дважды стрелял под ближнюю стойку Кирилл Комбаров, однако оба раза делал это с острого угла, потому забить в тех эпизодах было затруднительно: сначала Габулов перевел мяч на угловой, и после его розыгрыша Комбаров ударил мимо ближнего угла.
А "Енисей", практически заперевшись около своей штрафной, все равно был ближе ко второму результативному удару. Это сверхактивный сегодня Саркисов пронесся вдоль правой бровки и прострелил во вратарскую, а Самодин не сумел в ближнем бою переиграть Габулова.
В тисках напряжения
Кирьяков уж никак не мог быть доволен тем, что происходило до перерыва, потому неудивительно, что Сергей Вячеславович пошел на замену: Берхамов на поле не вернуся, а его место занял Горбатенко. Наставнику "Арсенала" бросить бы в бой Расич, который рвал и метал против "Спартака", но сегодня аргентинец был недоступен.
Второй тайм стартовал неточным ударом Сунзу головой после подачи углового. В ответной атаке "Енисей" создал более опасный момент: мяч отскочил в штрафной гостей к Семакину, а тот с лету пробил так, будто в Красноярске проходил матч по регби.
А дальше продолжилось то, что мы наблюдали во второй половине тайма первого: Тула штурмует сибирские редуты, а хозяева, выстроив две линии обороны, топят ее в болоте и максимально замедляют игру. Очень долгое время не наблюдалось ничего, кроме мощнейшего напряжения – оно буквально витало над газоном "Центрального", а вот острота отсутствовала, за исключением эпизода, в котором Максимов после скидки партнера пробил выше из отличной позиции.
И вот, когда показалось, что "Енисей" понемногу отводит игру от своих ворот, счет вдруг сравнялся. Никто не помешал Думбия зряче подать с левого края к дальнему углу вратарской, там Комбаров взмыл над оппонентом, который лишь сымитировал борьбу, и головой направил мяч в дальний угол, не оставив Опарину и тени шанса на спасение.
А все могло иначе быть…
Такое ощущение, что подшефные Тихонова были не готовы к тому, что "Арсенал" может отыграться. Пропустив, они растерялись, а "канониры", напротив, ощутив вкус крови врага, продолжили наступление.
И у ворот "Енисея" стало жарко. Горбатенко, подхватив мяч метрах в двадцати от цели, пальнул так, что Опарину довелось демонстрировать отменную реакцию, дабы перевести мяч на угловой. После его подачи со второго этажа пробивал Шевченко, и хозяевам очень повезло, что мяч полетел прямо в голкипера. А Шевченко был близок к успеху еще раз, подобрав отскок в зоне левого инсайда, однако промахнулся.
Вершина драматургии
В общем, казалось, что теперь красноярцам во благо будет и ничью удержать, ибо в атаку выходить у них уже не получалось. Не была опасной и попытка выпада со стороны хозяев на 90-й минуте. Но таковой ее сделал Григалава, скинувший мяч прямо в ноги Алиеву. Тот мог пробивать сам, однако решил передоверить это право вышедшему незадолго до того на замену экс-"канониру" Малояну. Артур принял мяч спиной к воротам, развернулся и хладнокровно направил его в сетку мимо трех игроков "Арсенала" и Габулова!
Удивительно, но туляки все равно могли увезти домой ничью! Опарин грубо ошибся на выходе, но гости не сумели довести дело до удара по опустевшей "рамке".
Конечно, 2:1 на своем поле – это совсем не 1:0, и перевес "Енисея" накануне ответного матча очень шаткий, но шаг в сторону Премьер-лиги Красноярск сделал. Впрочем, в воскресенье нас наверняка ждет еще более напряженная и совершенно непредсказуемая битва в городе пряников и самоваров.
Сергей Янков, Rusfootball.info
За честь Сибири
По чисто спортивному принципу этого противостояния вообще не должно было быть, поскольку "Енисей" в концовке прошлого сезона не удержался над зоной вылета из ФНЛ и получил билет во второй дивизион. Спасла "красно-синих" "Смена" из Комсомольска-на-Амуре, отказавшаяся от повышения в классе.
А ведь после того, как "львы" чудом удержались в первом дивизионе, никто не ждал от них подвигов. Состав команды претерпел кардинальнейшие изменения, возглавил сибиряков Андрей Тихонов, для которого это была, по сути, первая самостоятельная работа (все-таки небольшой отрезок карьеры в щелковской "Спарте" – достаточно специфичный опыт, который можно оставить за скобками).
Тяжелейший старт "Енисея" лишь подтвердил прогнозы, согласно которым максимум, на что могли рассчитывать "красно-синие" – место в середине таблицы. Были у подопечных спартаковской легенды и другие трудные отрезки, а самым ярким моментом игрового года оставалась победа над ЦСКА в Кубке. Однако ударный финиш в виде 25 очков в десяти последних турах позволил красноярцам впрыгнуть в зону плей-офф и отправиться навстречу "Арсеналу", с которым они еще в прошлом сезоне выступали в одной лиге.
Это противостояние имело серьезное значение для всего сибирского футбола, ведь после вылета "Томи" сей обширнейший регион нашей страны мог вновь остаться без представителя в Премьер-лиге. При этом сами томичи вряд ли смогут в ближайшее время туда вернуться, поэтому все надежды Сибири возлагались на "Енисей".
Логичный курьез
Хозяева очень активно начали поединок, сразу же продемонстрировав всю серьезность своих намерений. Возможно, "Арсенал" и планировал посидеть сзади да осмотреться, но вот как раз последнее ему не позволялось, ибо необходимо было отбивать постоянное наступление красноярцев. И если первый момент, созданный "львами", завершился ударом Иванова прямо в руки Габулову, то уже на 11-й минуте гостям довелось разыгрывать мяч с центра поля.
Голевая атака "Енисея" зародилась на левом фланге, откуда Камеш подал в район одиннадцатиметровой отметки. Почему Саркисов оказался там совершенно без прикрытия – вопрос тренерскому штабу "канониров". Артур головой очень опасно пробил в левый нижний угол, Габулов с трудом отразил мяч перед собой, опытнейший Самодин первым оказался на подборе, но его добивание в упор пришлось в голкипера сборной России. На мгновение показалось, что туляков пронесло, однако это была иллюзия – мяч угодил в Александрова и полетел в ворота, болгарин выгреб его, но уже из-за линии, что не укрылось от глаз лайнсмена.
Такой автогол можно назвать курьезным, однако он стал вполне закономерным следствием того давления, которое подопечные Тихонова оказывали на соперника в начале матча.
Борьба, борьба, борьба…
Открыв счет, "красно-синие" успокаиваться не собирались и продолжили осаду владений Габулова. Вскоре они вполне могли удвоить свой перевес, когда "Арсенал" вчистую провалился на правом краю обороны. Там образовалась огромная свободная зона, в нее ворвался Алиев, получил своевременную передачу и здорово прострелил к ближнему углу вратарской, где Саркисов, опередив опекуна, в касание послал мяч впритирку со стойкой. Правда, лайнсмен посчитал, что Артур пребывал в офсайде, в чем лично у меня есть сомнения, но это уже не имеет особого значения.
Впрочем, постепенно хозяева все-таки начали садиться назад, и территориальный перевес перешел к "Арсеналу". Вот только "канониры" не очень понимали, что с ним делать. А если и понимали, то у них ничего не получалось. "Енисей" втянул их в тягучий и медленный футбол, который сибирякам при счете 1:0 в свою пользу был вполне на руку.
Из созданного гостями до перерыва можно вспоминать перехват Думбия, который тут же обыгрался с Шевченко, но метров с 16-ти пробил мимо. Дважды стрелял под ближнюю стойку Кирилл Комбаров, однако оба раза делал это с острого угла, потому забить в тех эпизодах было затруднительно: сначала Габулов перевел мяч на угловой, и после его розыгрыша Комбаров ударил мимо ближнего угла.
А "Енисей", практически заперевшись около своей штрафной, все равно был ближе ко второму результативному удару. Это сверхактивный сегодня Саркисов пронесся вдоль правой бровки и прострелил во вратарскую, а Самодин не сумел в ближнем бою переиграть Габулова.
В тисках напряжения
Кирьяков уж никак не мог быть доволен тем, что происходило до перерыва, потому неудивительно, что Сергей Вячеславович пошел на замену: Берхамов на поле не вернуся, а его место занял Горбатенко. Наставнику "Арсенала" бросить бы в бой Расич, который рвал и метал против "Спартака", но сегодня аргентинец был недоступен.
Второй тайм стартовал неточным ударом Сунзу головой после подачи углового. В ответной атаке "Енисей" создал более опасный момент: мяч отскочил в штрафной гостей к Семакину, а тот с лету пробил так, будто в Красноярске проходил матч по регби.
А дальше продолжилось то, что мы наблюдали во второй половине тайма первого: Тула штурмует сибирские редуты, а хозяева, выстроив две линии обороны, топят ее в болоте и максимально замедляют игру. Очень долгое время не наблюдалось ничего, кроме мощнейшего напряжения – оно буквально витало над газоном "Центрального", а вот острота отсутствовала, за исключением эпизода, в котором Максимов после скидки партнера пробил выше из отличной позиции.
И вот, когда показалось, что "Енисей" понемногу отводит игру от своих ворот, счет вдруг сравнялся. Никто не помешал Думбия зряче подать с левого края к дальнему углу вратарской, там Комбаров взмыл над оппонентом, который лишь сымитировал борьбу, и головой направил мяч в дальний угол, не оставив Опарину и тени шанса на спасение.
А все могло иначе быть…
Такое ощущение, что подшефные Тихонова были не готовы к тому, что "Арсенал" может отыграться. Пропустив, они растерялись, а "канониры", напротив, ощутив вкус крови врага, продолжили наступление.
И у ворот "Енисея" стало жарко. Горбатенко, подхватив мяч метрах в двадцати от цели, пальнул так, что Опарину довелось демонстрировать отменную реакцию, дабы перевести мяч на угловой. После его подачи со второго этажа пробивал Шевченко, и хозяевам очень повезло, что мяч полетел прямо в голкипера. А Шевченко был близок к успеху еще раз, подобрав отскок в зоне левого инсайда, однако промахнулся.
Вершина драматургии
В общем, казалось, что теперь красноярцам во благо будет и ничью удержать, ибо в атаку выходить у них уже не получалось. Не была опасной и попытка выпада со стороны хозяев на 90-й минуте. Но таковой ее сделал Григалава, скинувший мяч прямо в ноги Алиеву. Тот мог пробивать сам, однако решил передоверить это право вышедшему незадолго до того на замену экс-"канониру" Малояну. Артур принял мяч спиной к воротам, развернулся и хладнокровно направил его в сетку мимо трех игроков "Арсенала" и Габулова!
Удивительно, но туляки все равно могли увезти домой ничью! Опарин грубо ошибся на выходе, но гости не сумели довести дело до удара по опустевшей "рамке".
Конечно, 2:1 на своем поле – это совсем не 1:0, и перевес "Енисея" накануне ответного матча очень шаткий, но шаг в сторону Премьер-лиги Красноярск сделал. Впрочем, в воскресенье нас наверняка ждет еще более напряженная и совершенно непредсказуемая битва в городе пряников и самоваров.
Чемпионат России
Переходной плей-офф за право выступать в Премьер-лиге
Первый матч
Енисей 2-1 Арсенал
Голы: Александров, 11, в свои ворота, Малоян, 90 - К. Комбаров, 72.
"Енисей": Опарин, Алиев, Кичин, Васильев, Чичерин, Ланин, Иванов, Семакин, Камеш (Чернов, 83), Саркисов (Малоян, 80), Самодин (Козлов, 78).
"Арсенал": Габулов, Александров, Сунзу, Беляев, Григалава, К. Комбаров, Бурчану, Берхамов (Горбатенко, 46), Максимов, Мусса Думбия, И. Шевченко.
Предупреждения: Чичерин, 31 - Григалава, 39, Думбия, 65.
Переходной плей-офф за право выступать в Премьер-лиге
Первый матч
Енисей 2-1 Арсенал
Голы: Александров, 11, в свои ворота, Малоян, 90 - К. Комбаров, 72.
"Енисей": Опарин, Алиев, Кичин, Васильев, Чичерин, Ланин, Иванов, Семакин, Камеш (Чернов, 83), Саркисов (Малоян, 80), Самодин (Козлов, 78).
"Арсенал": Габулов, Александров, Сунзу, Беляев, Григалава, К. Комбаров, Бурчану, Берхамов (Горбатенко, 46), Максимов, Мусса Думбия, И. Шевченко.
Предупреждения: Чичерин, 31 - Григалава, 39, Думбия, 65.
Сергей Янков, Rusfootball.info
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