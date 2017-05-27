СМИ: "Спартак" предлагает Сердару Таски новый контракт на два года

"Спартак" сделал предложение защитнику Сердару Таски о продлении контракта, информирует fotospor.com.Сообщается, что 30-летний футболист намерен дать согласие, так как имеет цель играть в Лиге чемпионов.Напомним, ранее игроком интересовался турецкий "Трабзонспор".