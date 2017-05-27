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СМИ: "Спартак" предлагает Сердару Таски новый контракт на два года

"Спартак" сделал предложение защитнику Сердару Таски о продлении контракта, информирует fotospor.com.

Сообщается, что 30-летний футболист намерен дать согласие, так как имеет цель играть в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее игроком интересовался турецкий "Трабзонспор".
Теги: Спартак Таски
Сегодня, 09:20
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14
(3)
№14 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
если купят ОТЛИЧНОГО ЦЗ

Где его купишь то? Отличных и на разные реалы с челсями не хватает. Поэтому турконемца надо оставлять.
Регистрация: 8.02.2011
№13 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:39) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: maradona72
Цитата: Kytarba
..еще девяти часов не было а

А твоим мозгам никак не приходит в голову, что в России есть 11 часовых зон. Что есть московское время, дальше +2 часа, +4 и т.д?
Цитата: Kytarba
Чем пля ты Марадона занят..кормилец семи пля

Можешь не ссать кипятком. Усе схвачено.


ну да главное здесь во сколько было подано сообщение -что "нас ждет увлекательная одна серия" laughing только одна серия)) ясли пля.Такие маргиналиы пля,как этот куй что то квакают о таких личностях футбола,как Луческу..
Регистрация: 17.03.2008
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:30) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Kytarba
..еще девяти часов не было а

А твоим мозгам никак не приходит в голову, что в России есть 11 часовых зон. Что есть московское время, дальше +2 часа, +4 и т.д?
Цитата: Kytarba
Чем пля ты Марадона занят..кормилец семи пля

Можешь не ссать кипятком. Усе схвачено.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:26) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: maradona72
Цитата: Kytarba
что просто большой мастер футбола

А Кокорин мега звезда мирового масштаба. Да?


joy Трудоголик)) с утра по раньше на работе на сайте ..еще девяти часов не было а,известил народ на другой ветке" Нас ждет увлекательная одна серия." joy " Не спишь,все о народе думаешь,золотой ты человек Юрий Венедиктович" Чем пля ты Марадона занят..кормилец семи пля
Регистрация: 17.03.2008
№10 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 10:21) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
На Путекова нет надежды?

У нас всегда есть надежда в лице Уасина отлично играет )))
Регистрация: 30.08.2009
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:14) #
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: Kytarba
что просто большой мастер футбола

А Кокорин мега звезда мирового масштаба. Да?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:12) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Было бы неплохо. По российским меркам грамотный защитник.
Регистрация: 23.11.2009
№7 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 10:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Если выбирать между Таски и Боккетти, то, Таски, по моему мнению, лучше.
Да - не звезда, но если купят ОТЛИЧНОГО ЦЗ, то к нему в пару очень даже подойдёт.

Прав на все сто! К тому же еще и классный персональщик, имеющий лучшую, чем тот же Кутепов, скорость. А тут и Джикия на подходе.
Регистрация: 30.11.2013
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:07) #
  • -5
  •  (7)

Цитата: Kytarba
А,Таски что просто большой мастер футбола это так между прочим blush

МАСТЕР ФУТБОЛА - это не о Таски.
Так... добротный футболёр... записной середнячок по гейропейским меркам...
Но старательный! wink
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 09:59) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: капля никотина
И пас прорезался такой...
joy

даже этот куй о футболе что то пишет)) или ниже еще один "Игры уж точно не портит)))и только поэтому 30 летнего футболиста надо оставит в команде,тем более пас прорезался))..А,Таски что просто большой мастер футбола и один из лучших в ПЛ РОссии это так между прочим )): ...болельщики пля..
Регистрация: 17.03.2008
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 09:50) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
На Путекова нет надежды?
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 09:40) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно. Игры уж точно не портит.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 09:38) #
  • +9
  •  (17)

Заслужил. Во втором круге так просто разыгрался. И пас прорезался такой...
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 09:26) #
  • +2
  •  (6)

Если выбирать между Таски и Боккетти, то, Таски, по моему мнению, лучше.
Да - не звезда, но если купят ОТЛИЧНОГО ЦЗ, то к нему в пару очень даже подойдёт.
Регистрация: 6.08.2008
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