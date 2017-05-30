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Джорджо Кьеллини: уже даже не помню, каково это - играть на поле без Буффона

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини признался, что уже не помнит, каково это - играть на поле без вратаря Джанлуиджи Буффона.

"Уже даже не помню, каково это - играть на поле без Буффона, чьи сложнейшие сэйвы выглядят лёгкими и непринуждёнными", - цитирует Кьеллини твиттер УЕФА.
Теги: Кьеллини Буффон Ювентус
Сегодня, 22:13
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