Квинси Промес: я голоден как лев

Полузащитник "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес продолжает подготовку к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Люксембургом."Я голоден как лев", – написал Промес в своем "инстаграме".