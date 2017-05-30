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Квинси Промес: я голоден как лев

Полузащитник "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес продолжает подготовку к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Люксембургом.

"Я голоден как лев", – написал Промес в своем "инстаграме".

Квинси Промес: я голоден как лев
Теги: Промес Спартак Сборная Нидерландов
Вчера, 23:30
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№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Два запитерских петросяна уже отметились. Ждем плессинга и утекая.
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Saveger СПб (Вчера, 23:45) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
дайте же ему наконец тарасовского борща, изверги- чай чемпионство вам принес
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Black Fox (Вчера, 23:43) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
О чем я и говорил. Скоро нежные спартаковские фаны начнут пропадать без вести в бездонных подтрибунных помещения Открытия...
Недаром это мясо называют "сладкой свининой" laughing


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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