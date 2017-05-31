Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Манчестер Сити" представил форму на сезон-2017/18 (фото)

"Манчестер Сити" представил новую форму на сезон-2017/18.

Форма от технического спонсора Nike выполнена в традиционном голубом цвете.

Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 11:31
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.