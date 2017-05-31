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Голландия обыграла Марокко благодаря голу Квинси Промеса

Голландия одолела Марокко в товарищеском матче. Счет в первом тайме открыл форвард "Спартака" Квинси Промес. Во втором тайме спартаковец отдал голевую передачу на Янссена.

Товарищеские матчи

Марокко - Нидерланды 1:2

Гол: Буссуфа, 72 - Промес, 22, Янссен, 68

Марокко: Мунир, да Кошта, Амрабат, Сес, Дирар, Буссуфа, Эль-Ахмади (Аит Бенассе, 64), Беланда, Буфаль (Карсела-Гонсалес, 61), Файр, Бухаддуз (Азаро, 46)

Нидерланды: Зут, Худт, де Лигт, Аке, Велтман, Торнстра, де Вильена, Промес, Бергёйс (Де Рон, 46), Депай (Виргевер, 74), Янссен (Дост, 73)

Предупреждения: Де Рон, 83

Удаления: Де Лигт, 70
Теги: Сборная Голландии Сборная Марокко
Вчера, 23:11
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(8)
№14 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:23) #
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Цитата: Black Fox
Цитата: Critique
В Голландской сборной не африканцы, - суринамцы.

По твоему мы не способны индуса или креола от негра отличить?

Сейчас Манчини ЯЯ Туре и ещё кого-нибудь похожего в "Зенит" притаранит, тогда и будете.
Отличать! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:13) #
  • -4
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SHIGA
Давай только без травм !

Квинси тянет сборную на чемпионат в Россию

Тянет, да вытянуть не может.
Сам подумай, великих оранжевых тянет игрок сеалекса, именно поэтому они никуда и не тянутся.
А 7 лет назад в финале ЧМ играли и без всяких Промесов...
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:00) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Critique
В Голландской сборной не африканцы, - суринамцы.

По твоему мы не способны индуса или креола от негра отличить?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№11 Написал: Black Fox (Вчера, 23:57) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Квинси тянет сборную на чемпионат в Россию

Так тянет, что они в своей группе четвертые после Болгарии laughing


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№10 Написал: Critique (Вчера, 23:46) #
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Цитата: sanyapytilin
Голланцев с сборной, так же мало, как и французов в их сборной. Африка сплошная...

В Голландской сборной не африканцы, - суринамцы.
Как сказал Перетурин, "нам бы сюда (в Россию) отцов из Суринама"
Регистрация: 17.04.2017
№9 Написал: Sidhe (Вчера, 23:44) #
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Цитата: -Invader-
Судя по времени голов, всё таки дело не в нём))))

Футбол смотри! У Промеса кстати еще и голевая.


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: sd131 РОССИЯ (Вчера, 23:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
https://youtu. be/pBtVbdiJOUw
Гол и пас


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Регистрация: 9.01.2009
№7 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:35) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Голланцев с сборной, так же мало, как и французов в их сборной. Африка сплошная...
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:31) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Давай только без травм !

Квинси тянет сборную на чемпионат в Россию


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: vlees1 (Вчера, 23:30) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Судя по времени голов, всё таки дело не в нём))))

Убери гол Промеса и что у нас будет?соберись,ведь это очень сложная задачка))
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: Hitman (Вчера, 23:22) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
молодец Антоха
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: -Invader- Invader (Вчера, 23:20) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Судя по времени голов, всё таки дело не в нём))))
Регистрация: 12.05.2017
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:18) #
  • +3
  •  (5)

Посмотрел эту "игру" и пожалел, честно говоря, потраченное на просмотр время.
Что Голландия, что Марокко - как две колхозные команды играли.
Временами Марокко даже лучше смотрелось.
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:16) #
  • 0
  •  (8)
online

красавчик
Регистрация: 20.04.2016
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