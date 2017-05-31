Голландия обыграла Марокко благодаря голу Квинси Промеса

Голландия одолела Марокко в товарищеском матче. Счет в первом тайме открыл форвард "Спартака" Квинси Промес. Во втором тайме спартаковец отдал голевую передачу на Янссена.Товарищеские матчиБуссуфа, 72 - Промес, 22, Янссен, 68Марокко: Мунир, да Кошта, Амрабат, Сес, Дирар, Буссуфа, Эль-Ахмади (Аит Бенассе, 64), Беланда, Буфаль (Карсела-Гонсалес, 61), Файр, Бухаддуз (Азаро, 46)Нидерланды: Зут, Худт, де Лигт, Аке, Велтман, Торнстра, де Вильена, Промес, Бергёйс (Де Рон, 46), Депай (Виргевер, 74), Янссен (Дост, 73)Предупреждения: Де Рон, 83Удаления: Де Лигт, 70