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Игорь Симутенков назначен помощником главного тренера "Зенита"

Игорь Симутенков, возглавлявший молодежный состав "Зенита", продолжит работу в качестве помощника главного тренера основной команды, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, главным претендентом на пост главного тренера является итальянец Роберто Манчини, который уже провел встречу с руководством "Зенита" и согласовал финансовые вопросы.

Симутенков ранее входил в штабы главных тренеров "Зенита" Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша.
Теги: Симутенков Зенит
Сегодня, 10:23
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10
(1)
№10 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
smile Клоуны.
Регистрация: 9.08.2015
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:00) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Голеодор
Цитата: Игорь Казьмин
А из италии разве Манчини не кого не возьмёт ...так что помощник это звучит громко а на деле помощник-переводчик...это честнее.

Надо же кого-то из русских в помощники итальянцу толерантному, кто мог бы на народном, русском, доводить до ума установки нашим раздолбаям... joy

Это и главный тренер сможет.

Радимов, например. Или Семак.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:37) #
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  •  (1)
online

чел с фингалом
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 11:25) #
  • +1
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Болеет за:
«Алания»
Цитата: Игорь Казьмин
А из италии разве Манчини не кого не возьмёт ...так что помощник это звучит громко а на деле помощник-переводчик...это честнее.

Надо же кого-то из русских в помощники итальянцу толерантному, кто мог бы на народном, русском, доводить до ума установки нашим раздолбаям... joy
Регистрация: 3.05.2015
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:16) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
симутенкова, как и незелика брали под итальянского тренера, значит тут все ясно


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:03) #
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  •  (4)
online

А из италии разве Манчини не кого не возьмёт ...так что помощник это звучит громко а на деле будет....третьим или четвёртым .... помощник-переводчик...это честнее.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:50) #
  • +5
  •  (9)

Цитата: Realist2000
главный еще не назначен

все уже назначено, не просто так итальяноговорящего Симутенкова в главную призвали


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:42) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
решили идти с хвоста))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:32) #
  • -1
  •  (7)

Оригинально - главный еще не назначен,но назначен уже его помощник.Над Симутенковым не издевайтесь!
Регистрация: 20.03.2017
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:30) #
  • +6
  •  (6)

Ребята, учите иностранные языки...
Регистрация: 26.01.2007
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