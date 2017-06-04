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Алекс Фергюсон вручил Криштиану Роналду приз лучшему игроку финала ЛЧ

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (4:1).

Награду португальцу вручил экс-наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон, с которым они вместе работали в английской команде
Теги: Фергюсон Роналду Реал
Сегодня, 02:45
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