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Алекс Сонг может продолжить карьеру в "Фенербахче"

"Фенербахче" интересуется полузащитником казанского "Рубина" Алексом Сонгом, сообщает Sporun Dibi.

Ранее сообщалось, что Сонгом интересуется французский "Марсель", но клуб не готов платить игроку такую зарплату, как в "Рубине". По информации СМИ, в Казани камерунец зарабатывает около 4 млн евро в год.
Теги: Сонг Фенербахче Рубин Трансферы
Сегодня, 18:04
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№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 18:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Фенеру похоже и доплатят еще,лишь бы взяли это чудо у Рубина.
Регистрация: 8.05.2017
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