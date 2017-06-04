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Алекс Сонг может продолжить карьеру в "Фенербахче"
"Фенербахче" интересуется полузащитником казанского "Рубина" Алексом Сонгом, сообщает Sporun Dibi.
Ранее сообщалось, что Сонгом интересуется французский "Марсель", но клуб не готов платить игроку такую зарплату, как в "Рубине". По информации СМИ, в Казани камерунец зарабатывает около 4 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что Сонгом интересуется французский "Марсель", но клуб не готов платить игроку такую зарплату, как в "Рубине". По информации СМИ, в Казани камерунец зарабатывает около 4 млн евро в год.
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