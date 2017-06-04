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Ирландия в товарищеском матче обыграла Уругвай, Нидерланды разгромили Кот-д'Ивуар

В товарищеском матче сборная Ирландии обыграла со счётом 3:1 команду Уругвая.

Товарищеский матч

Ирландия - Уругвай 3:1

Гол: Уолтерс, 28, Кристи, 51, Макклин, 77 - Хименес, 38

Ирландия: Рэндольф (Вествуд, 46), Уорд, Кристи, Лонг, Даффи (Пирси, 61), Хендрик (Макклин, 74), Артер, Уилан (Хулахэн, 46), Брэйди, Хейз (Макгиди, 61), Уолтерс (Мерфи, 61)

Уругвай: Конде, Касерес, Перейра (Рикка, 63), Коатес, Хименес, Санчес (Надез, 46), Лашальт (Сильва, 46), Фалеро, Риос, Уррета, Кавани (Стуани, 13)

Предупреждения: Хендрик, 67

Нидерланды - Кот-д'Ивуар 5:0

Голы: Велтман, 13, Роббен, 32, Велтман, 36

Нидерланды: Силлессен, Тете, Велтман, Инди, Блинд, Стротман, Классен, Проппер, Роббен, Депай, Янссен

Кот-д'Ивуар: Сангаре, Канон, Дели, Орье, Траоре (Бейи, 46), Кесси, Сери, Гбамин, Пепе, Сио (Сирьяк, 46), Корне

Предупреждения: Сери, 59, Блинд, 61
Теги: Сборная Ирландии Сборная Уругвая
Вчера, 22:26
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