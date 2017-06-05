"Тосно" объявил о подписании соглашения со спартаковцем Георгием Мелкадзе

Нападающий "Спартак" Георгий Мелкадзе перешел в "Тосно" на правах аренды сроком на один год, информирует официальный сайт клуба из Ленинградской области.Воспитанник академии красно-белых минувший сезон провел в "Спартаке-2". В минувшем сезона ФНЛ 20-летний футболист забил 11 голов в 26 матчах.