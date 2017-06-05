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"Тосно" объявил о подписании соглашения со спартаковцем Георгием Мелкадзе

Нападающий "Спартак" Георгий Мелкадзе перешел в "Тосно" на правах аренды сроком на один год, информирует официальный сайт клуба из Ленинградской области.

Воспитанник академии красно-белых минувший сезон провел в "Спартаке-2". В минувшем сезона ФНЛ 20-летний футболист забил 11 голов в 26 матчах.
Теги: Тосно Мелкадзе
Сегодня, 14:26
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2
(1)
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:57) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
проспартаковский клубик выходит

ты думал, будет как Оренбург?

сине-бело- ГОЛУБОЙ..?
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:27) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
проспартаковский клубик выходит
Регистрация: 16.03.2010
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