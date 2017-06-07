Игорь Чугайнов: Чилийцы не те ребята, что дадут спокойно расстреливать свои ворота

Экс-защитник «Локомотива», «Торпедо», сборных СССР и России, двукратный полуфиналист Кубка обладателей кубков, экс-наставник "Торпедо", "Химок" и юношеской сборной России Игорь Чугайнов в интервью корреспонденту Rusfootball.info высказался о обороне, построении игры и перспективах сборной России в ближайших играх- Вы знаете, наверное было правильно сказано после игры, что Венгрия это всё таки не тот соперник, который может выявить силу нашей обороны. Соперники по большому счёту не ставили сложных задач перед нашей защитой. Надо отдать должное, на этом фоне мы не позволили нападающим соперников много чего сделать. За исключением момента с выходом один на один, когда мяч катился в пустые ворота.А так, на фоне атаки Венгрии наша оборона смотрелась достаточно нормально.- Естественно, в футболе многое взаимозависимо. Очень многое между собой взаимосвязано: например, когда соперник начинает быстрее перемещаться, и быстрее начинает перемещаться мяч, как вы правильно заметили – в этих ситуациях у нас начинают возникать проблемы.Тут важно учитывать то, с кем мы собираемся играть и конкурировать. Сборная Венгрии всё же не та команда: на сегодня её нельзя назвать сильной сборной. С теми же Фарерскими островами они сыграли вничью.- Думаю, что на данный момент это сильнейшие защитники. Тут можно много рассуждать: если бы играл тот или этот… но в спорте важен именно сегодняшний день. У нас используется схема в 5 защитников. Возможно, что главный тренер считает, что только впятером они смогут справиться, когда столкнутся с серьёзной атакой и мощными нападающими.Оставлять же четверых на растерзание – очень рискованно. В футболе кто первым коснулся мяча, кто разгадал момент и сумел открыться – получает огромное преимущество. А коль говорим об обороне – это прямая возможность для соперника забить гол. А это очень много.- Мы опять возвращаемся к тому, что так или иначе, но всё определяет тренер. Когда не видишь всей картины, давать советы со стороны – наверное это неправильно. Наверное в широкий круг кандидатов Семёнов входит… Но на текущий момент главный тренер решил, что нынешние сильнее.- Это очень серьёзная потеря, особенно учитывая отсутствие в средней линии Дзагоева. Зобнин провёл очень хороший сезон, и, конечно же очень обидно получить такую травму. Тем более что мячом. Такое, наверное, достаточно редко бывает в футболе, но так вот оно случилось.- Если при касании мяча ещё и знать, как стопа развернулась… По крайней мере боковые связки в таких ситуациях испытывают достаточно серьёзную нагрузку.- Думаю, что чилийцы входят в пятёрку лучших сборных из Южной Америки.- Да, но вся эта десятка крайне конкурентоспособна. А если же говорить о лучших, куда входят те же Бразилия, Аргентина, Уругвай… – все они были чемпионами мира. Всегда эти команды отличались неуступчивостью, колючестью. В любом случае это будет явно более сложный соперник.Думаю, что во встрече с Чили мы можем столкнуться в достаточно вязкой обороной. А не как с Венгрией, когда наши форварды имели достаточно много свободного пространства.- По крайней мере сложностей для них точно станет больше. Чилийцы не те ребята, что дадут спокойно расстреливать свои ворота. Тут нашей команде придётся вытаскивать из себя больше.- Думаю, нет смысла это делать. В таких случаях всегда говорю: а ещё раньше ходили в шкурах, и с копьём. И что из этого? Игра меняется, футбол становится быстрее. Да, в своё время были такие-то игроки. Но был и несколько другой футбол.Сейчас же, исходя из нынешних возможностей играем вот так. К этому нужно просто привыкнуть.- Только за счёт командных действий. С Венгрией в принципе это было заметно: и Бухаров и Смолов принимали активное участие не только в атаке, но и при оборонительных действиях. Исходя из текущих реалий, мы можем показывать результат только за счёт командных действий.Но в общем это то, что отличало и сборную СССР и России. Да, должны быть индивидуальности. Обязательно должны быть. Но наша основа это: неуступчивость, характер и организация оборонительных действий. Пусть даже за счёт количества – но только так мы можем добиться результата.