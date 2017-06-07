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10:19
«Клуб, носящий имя человека-легенды, спасшего Россию от терроризма, обязан играть в 100 раз лучше!». «Терек» теперь «Ахмат» – это хорошо или плохо? (4)
«Клуб, носящий имя человека-легенды, спасшего Россию от терроризма, обязан играть в 100 раз лучше!». «Терек» теперь «Ахмат» – это хорошо или плохо? (4)
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«Клуб, носящий имя человека-легенды, спасшего Россию от терроризма, обязан играть в 100 раз лучше!». «Терек» теперь «Ахмат» – это хорошо или плохо?
«Оно основано на обращениях многих тысяч болельщиков», – рассказывает Рамзан Кадыров о трудном решении переименовать «Терек» в «Ахмат». Правда, по странному стечению обстоятельств, 35-тысячная группа болельщиков «Терека» ВК не признаёт переименования команды. Rusfootball.info интересуется у своих читателей, пришлось ли им по душе новое название?
«В наших жилах течет чистая чеченская кровь наших отцов! И в наших сердцах – имя Ахмат! Аллаху-Акбар!» – написал в своём Инстаграме Магомед Даудов, президент теперь уже ФК «Ахмат», и приложил фото нового логотипа клуба.
– Дорогие друзья! Для меня большая честь сообщить всем любителям футбола, что грозненский футбольный клуб отныне называется «Ахмат», – написал в своём Инстаграме Рамзан Кадыров. – Это не сиюминутное решение. Оно основано на обращениях многих тысяч болельщиков. Перед тем, как вынести свой вердикт, совет директоров провел целый ряд встреч и обсуждений. Почти шестьдесят лет клуб именовался «Тереком», до этого носил имена «Динамо» и «Нефтяник».
За 70 лет были взлеты и неудачи, трагические годы и период триумфального взлета. В 1994 году нашей команде запретили играть в чемпионате России. Фактически она перестала существовать. В самый тяжелый период в истории Чечни и чеченского народа Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, преодолевая огромные трудности, воссоздал футбольный клуб. Именно ему принадлежит заслуга не просто возрождения, а создания заново, на голом месте футбольной команды. И через три года, досрочно, клуб вышел в премьер-лигу, также стал обладателем Кубка России.
В сезоне-2016/17 команда занимает пятое место. Очень достойный результат! Ко мне неоднократно обращался совет директоров с просьбой дать положительный ответ на пожелания болельщиков о переименовании клуба. Мнение болельщиков – для нас бесценно!
Но решение далось нелегко! И связано это с тем, что присвоение команде имени «Ахмат» возлагает на каждого из нас, на каждого, кто именует себя членом команды Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича, огромную ответственность. Клуб, носящий имя Великого Ахмата-Хаджи – человека-легенды, человека, спасшего наш народ и Россию от международного терроризма, человека, отдавшего свою жизнь ради спасения миллионов чужих жизней, ОБЯЗАН ИГРАТЬ СТО РАЗ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ!
Долг каждого из нас – создать для игроков и тренерского штаба достойные условия! Мы с вами эти задачи видим, над ними работаем, сделаем все, чтобы новая страница в истории чеченского футбола стала самой яркой и достойной имени «Ахмат»! Я искренне поздравляю всех, кому дорог футбольный Клуб «Ахмат», а таковых миллионы! - заявил Кадыров.
Единственным из заметных футбольных деятелей Чечни, высказавшимся против смены названия, стал Хайдар Алханов:
– Последнее слово должно быть за сыном Ахмата Рамзаном. Мы знаем, что Ахмат ушёл из жизни непобеждённым. Я не хотел бы, чтобы клуб называл «Ахмат». «Терек» и так носит высокое имя героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Если мы будем слышать от комментаторов и корреспондентов слова «Ахмату» забили гол, «Ахмат» проиграл» или, тем более, если болельщики команды-противника вывесят оскорбительный баннер в адрес клуба, который будет называться «Ахмат», это будет иметь какие-то неприятные последствия. Думаю, это нам абсолютно не нужно.
«В наших жилах течет чистая чеченская кровь наших отцов! И в наших сердцах – имя Ахмат! Аллаху-Акбар!» – написал в своём Инстаграме Магомед Даудов, президент теперь уже ФК «Ахмат», и приложил фото нового логотипа клуба.
– Дорогие друзья! Для меня большая честь сообщить всем любителям футбола, что грозненский футбольный клуб отныне называется «Ахмат», – написал в своём Инстаграме Рамзан Кадыров. – Это не сиюминутное решение. Оно основано на обращениях многих тысяч болельщиков. Перед тем, как вынести свой вердикт, совет директоров провел целый ряд встреч и обсуждений. Почти шестьдесят лет клуб именовался «Тереком», до этого носил имена «Динамо» и «Нефтяник».
За 70 лет были взлеты и неудачи, трагические годы и период триумфального взлета. В 1994 году нашей команде запретили играть в чемпионате России. Фактически она перестала существовать. В самый тяжелый период в истории Чечни и чеченского народа Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, преодолевая огромные трудности, воссоздал футбольный клуб. Именно ему принадлежит заслуга не просто возрождения, а создания заново, на голом месте футбольной команды. И через три года, досрочно, клуб вышел в премьер-лигу, также стал обладателем Кубка России.
В сезоне-2016/17 команда занимает пятое место. Очень достойный результат! Ко мне неоднократно обращался совет директоров с просьбой дать положительный ответ на пожелания болельщиков о переименовании клуба. Мнение болельщиков – для нас бесценно!
Но решение далось нелегко! И связано это с тем, что присвоение команде имени «Ахмат» возлагает на каждого из нас, на каждого, кто именует себя членом команды Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича, огромную ответственность. Клуб, носящий имя Великого Ахмата-Хаджи – человека-легенды, человека, спасшего наш народ и Россию от международного терроризма, человека, отдавшего свою жизнь ради спасения миллионов чужих жизней, ОБЯЗАН ИГРАТЬ СТО РАЗ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ!
Долг каждого из нас – создать для игроков и тренерского штаба достойные условия! Мы с вами эти задачи видим, над ними работаем, сделаем все, чтобы новая страница в истории чеченского футбола стала самой яркой и достойной имени «Ахмат»! Я искренне поздравляю всех, кому дорог футбольный Клуб «Ахмат», а таковых миллионы! - заявил Кадыров.
Единственным из заметных футбольных деятелей Чечни, высказавшимся против смены названия, стал Хайдар Алханов:
– Последнее слово должно быть за сыном Ахмата Рамзаном. Мы знаем, что Ахмат ушёл из жизни непобеждённым. Я не хотел бы, чтобы клуб называл «Ахмат». «Терек» и так носит высокое имя героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Если мы будем слышать от комментаторов и корреспондентов слова «Ахмату» забили гол, «Ахмат» проиграл» или, тем более, если болельщики команды-противника вывесят оскорбительный баннер в адрес клуба, который будет называться «Ахмат», это будет иметь какие-то неприятные последствия. Думаю, это нам абсолютно не нужно.
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