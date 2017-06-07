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Сборная Италии со счетом 3:0 разгромила Уругвай

Сборная Италии в товарищеском матче добилась крупной победы над командой Уругвая.

Товарищеский матч

Италия - Уругвай - 3:0

Голы: Хименес, 7 (авто.), Эдер, 82, Де Росси, 90+2 (пен.)

Италия: Доннарумма, Дармиан, Барцальи (Кьеллини, 78), Бонуччи, Спинаццола, Маркизио (Монтоливо, 18), Де Росси, Кандрева (Бернардески, 58), Белотти (Эдер, 46), Иммобиле (Габбьядини, 82), Инсинье (Эль-Шаарави, 64)

Уругвай: Муслера, Перейра (Корухо, 82), Касерес, Хименес, Коатес, Фалеро, Санчес (Стуани, 46), Гонсалес, Нандес, Уррета, Ролан (Сильва, 73)

Предупреждения: Маркизио, 4, Иммобиле, 39, Нандес, 61.
Теги: Сборная Италии Сборная Уругвая
Вчера, 23:53
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