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Сергей Фурсенко: секретный контракт с Манчини? Когда я уходил из РФС, все сейфы были открыты

Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о том, что ему удалось привезти Роберто Манчини в Россию только с третьего раза.

— Он один из самых сильных тренеров на рынке. Я знаю его очень давно. Мы были знакомы еще до того, как я пришел работать в РФС – я собирался пригласить его на работу в сборную России.

Идея с Манчини была еще до Адвоката. В 2010 году я разговаривал с Роберто, но тогда не сложилось. Потом мы общались с Манчини в 2012-м – когда стало ясно, что Дик покинет национальную команду после чемпионата Европы. Но и тогда не получилось.

В итоге только сейчас нам с Манчини удалось оформить сотрудничество, и теперь мы работаем вместе, чему я очень рад. Получается, привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза (улыбается).

— СМИ сообщали, что во время Евро-2012 вы, еще будучи президентом РФС, успели подписать контракт с Манчини до 2018 года. Это правда, что для ознакомления с ним администрации Дома футбола после вашей отставки пришлось вскрывать сейф в кабинете?

— Это ерунда на постном масле. Когда я уходил, все сейфы были открыты. Не то что не заперты, а просто открыты нараспашку. Мне не хочется все это ворошить. Это комментировать бессмысленно, — цитирует Фурсенко iz.ru.
Теги: Фурсенко Манчини Зенит
Сегодня, 09:44
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№6 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 10:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
всё вынес!)))))
Регистрация: 20.10.2008
№5 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 10:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну так ты вынес все от туда,вот он и пустой.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:10) #
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zen-it,
Не суди по себе!
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 09:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Опять московские б*л*яди начинают свою работу!
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 09:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
оправдывается, значит виноват


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это ерунда на постном масле. Когда я уходил, все сейфы были открыты. Не то что не заперты, а просто открыты нараспашку. Мне не хочется все это ворошить. Это комментировать бессмысленно, — цитирует Фурсенко iz.ru.


Сейфы, предназначенные для хранения ценных вещей и важных документов, после ухода Фурсенко были открыты нараспашку.....

После Фурсенки - хоть потоп ...
По выжженой земле..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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