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Сергей Фурсенко: секретный контракт с Манчини? Когда я уходил из РФС, все сейфы были открыты
Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о том, что ему удалось привезти Роберто Манчини в Россию только с третьего раза.
— Он один из самых сильных тренеров на рынке. Я знаю его очень давно. Мы были знакомы еще до того, как я пришел работать в РФС – я собирался пригласить его на работу в сборную России.
Идея с Манчини была еще до Адвоката. В 2010 году я разговаривал с Роберто, но тогда не сложилось. Потом мы общались с Манчини в 2012-м – когда стало ясно, что Дик покинет национальную команду после чемпионата Европы. Но и тогда не получилось.
В итоге только сейчас нам с Манчини удалось оформить сотрудничество, и теперь мы работаем вместе, чему я очень рад. Получается, привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза (улыбается).
— СМИ сообщали, что во время Евро-2012 вы, еще будучи президентом РФС, успели подписать контракт с Манчини до 2018 года. Это правда, что для ознакомления с ним администрации Дома футбола после вашей отставки пришлось вскрывать сейф в кабинете?
— Это ерунда на постном масле. Когда я уходил, все сейфы были открыты. Не то что не заперты, а просто открыты нараспашку. Мне не хочется все это ворошить. Это комментировать бессмысленно, — цитирует Фурсенко iz.ru.
— Он один из самых сильных тренеров на рынке. Я знаю его очень давно. Мы были знакомы еще до того, как я пришел работать в РФС – я собирался пригласить его на работу в сборную России.
Идея с Манчини была еще до Адвоката. В 2010 году я разговаривал с Роберто, но тогда не сложилось. Потом мы общались с Манчини в 2012-м – когда стало ясно, что Дик покинет национальную команду после чемпионата Европы. Но и тогда не получилось.
В итоге только сейчас нам с Манчини удалось оформить сотрудничество, и теперь мы работаем вместе, чему я очень рад. Получается, привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза (улыбается).
— СМИ сообщали, что во время Евро-2012 вы, еще будучи президентом РФС, успели подписать контракт с Манчини до 2018 года. Это правда, что для ознакомления с ним администрации Дома футбола после вашей отставки пришлось вскрывать сейф в кабинете?
— Это ерунда на постном масле. Когда я уходил, все сейфы были открыты. Не то что не заперты, а просто открыты нараспашку. Мне не хочется все это ворошить. Это комментировать бессмысленно, — цитирует Фурсенко iz.ru.
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