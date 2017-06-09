Сборная Мексики разгромила Гондурас в преддверии Кубка конфедераций

Сборная Мексики в домашнем матче квалификации ЧМ-2018 переиграла Гондурас - 3:0.Мексиканцы возглавляет турнирную таблицу с отрывом в пять очков от Коста-Рики. 12 июня команда сыграет против США, после чего отправится на Кубок конфедераций-2017.Чемпионат мира-2018. Отборочный турнирГолы: А. Освальдо, 35 (1:0). Лосано, 63 (2:0). Хименес, 65 (3:0).