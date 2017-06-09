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Сборная Мексики разгромила Гондурас в преддверии Кубка конфедераций
Сборная Мексики в домашнем матче квалификации ЧМ-2018 переиграла Гондурас - 3:0.
Мексиканцы возглавляет турнирную таблицу с отрывом в пять очков от Коста-Рики. 12 июня команда сыграет против США, после чего отправится на Кубок конфедераций-2017.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир
Мексика - Гондурас - 3:0
Голы: А. Освальдо, 35 (1:0). Лосано, 63 (2:0). Хименес, 65 (3:0).
Мексиканцы возглавляет турнирную таблицу с отрывом в пять очков от Коста-Рики. 12 июня команда сыграет против США, после чего отправится на Кубок конфедераций-2017.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир
Мексика - Гондурас - 3:0
Голы: А. Освальдо, 35 (1:0). Лосано, 63 (2:0). Хименес, 65 (3:0).
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