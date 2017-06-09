Лионель Месси приобрел отель в курорте, популярном у геев и лесбиянок

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал владельцем четырехзвездочного отеля на средиземноморском курорте Сиджес (42 километра от Барселоны), информирует Mirror.Сообщается, что аргентинец купил гостиницу за 26 млн фунтов. Отмечается, что Сиджес иногда называется "гей-столицей Испании", этот курорт является привлекательным местом для геев и лесбиянок.