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Магомед Оздоев прибыл на медобследование в составе "Рубина"

Полузащитник Магомед Оздоев прибыл в Казань на медобследование в расположении "Рубина".

25-летний хавбек играет за "Рубин" с 2014 года, но вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в грозненском "Тереке".

Также на медобследование прибыли легионеры казанцев Максим Лестьенн, Янн Мвила, Жонатас, Серхио Санчес, Алекс Сонг и Гекдениз Карадениз, информирует "Р-Спорт".
Теги: Оздоев Рубин
Сегодня, 10:01
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