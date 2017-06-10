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Квинси Промес поздравил Уэсли Снейдера с рекордом (фото)

Полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер стал рекордсменом "оранжевых" по количеству матчей в ее составе.

В отборочном матче к ЧМ-2018 с Люксембургом (5:0) 33-летний Снейдер провел в составе голландской сборной 131-ю игру и превзошел знаменитого в прошлом вратаря Эдвина ван дер Сара.

Партнер по сборной, форвард "Спартака" Квинси Промес поздравил Снейдера в Инстаграме.
Теги: Промес Снейдер Сборная Голландии
Сегодня, 09:39
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